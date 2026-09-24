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Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα όταν ξέσπασε η φωτιά.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το βράδυ της Πέμπτης όταν ξέσπασε φωτιά σε βυτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο.

Η φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με την πυροσβεστική στο 141 χλμ της Ιονίας οδού, ανατολικά της Άρτας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του καθώς κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής.

Αποσυνέδεσε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βυτιοφόρο από τον τράκτορα. Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 21:45.

{https://www.youtube.com/watch?v=ROkivSyVXBY}