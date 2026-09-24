Οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι για να μην βρεθούν προ εκπλήξεως κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο transfer.it.minedu.gov.gr έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 14:00. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 στις 14:00.

Πού και πώς γίνεται η αίτηση για τις μετεγγραφές

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας transfer.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί που έχουν χορηγηθεί στον φοιτητή από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης καταχωρίζονται και ελέγχονται στοιχεία που σχετίζονται με τον φοιτητή, την οικογένειά του, το εισόδημα, τα κοινωνικά κριτήρια και το Τμήμα προορισμού.

Μετεγγραφές Φοιτητών 2026; Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση

Η διαδικασία αφορά φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για μετεγγραφή ή μετακίνηση με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και για συγκεκριμένες κατηγορίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φοιτητές που έχουν εισαχθεί με ειδικές διατάξεις για σοβαρές παθήσεις, μέλη συγκεκριμένων κοινωνικών κατηγοριών, τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ο «κόφτης» των 2.750 μορίων

Ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία έχει η λεγόμενη βάση μετεγγραφής. Για τη μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα εφαρμόζεται το όριο των 2.750 μορίων. Συγκεκριμένα, η βάση μετεγγραφής προκύπτει από τη βάση εισαγωγής του Τμήματος προορισμού, μειωμένη κατά 2.750 μόρια. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μοριοδότηση που μπορεί να συγκεντρώσει ο φοιτητής από τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Με άλλα λόγια, η υψηλή μοριοδότηση δεν αρκεί από μόνη της. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί και την προβλεπόμενη ακαδημαϊκή προϋπόθεση για το Τμήμα στο οποίο ζητά να μεταγραφεί.

Πώς υπολογίζονται τα οικονομικά μόρια

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία έχει το κατά κεφαλήν εισόδημα. Η προβλεπόμενη οικονομική μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

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Για κατά κεφαλήν εισόδημα έως 3.000 ευρώ προβλέπονται 6 μόρια.

Για εισόδημα από 3.000,01 έως 6.000 ευρώ προβλέπονται 4 μόρια.

Για εισόδημα από 6.000,01 έως 9.000 ευρώ προβλέπονται 3 μόρια.

Για εισόδημα από 9.000,01 έως 12.000 ευρώ προβλέπονται 2 μόρια.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον μέσο όρο του κατά κεφαλήν εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην εγκύκλιο.

Πρόσθετα μόρια για κοινωνικά κριτήρια

Πέρα από το οικονομικό κριτήριο, προβλέπεται επιπλέον μοριοδότηση για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. Μεταξύ των κριτηρίων που εξετάζονται είναι η ιδιότητα μέλους τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, η ορφάνια, η ιδιότητα τέκνου άγαμου γονέα, καθώς και η αναπηρία του φοιτητή ή μέλους της οικογένειάς του. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μπορούν να συνυπολογιστούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν την περίπτωσή τους με βάση το σύνολο των προϋποθέσεων και όχι μόνο το εισόδημα.

Υπάρχει όριο στις θέσεις μετεγγραφών

Επομένως, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν είναι ίδιος για όλα τα Τμήματα. Διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εισακτέων που έχει κάθε Τμήμα και το προβλεπόμενο ποσοστό. Η ύπαρξη οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία δεν σημαίνει ότι όλοι οι υποψήφιοι θα πάρουν τελικά μετεγγραφή. Όταν οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, δημιουργείται κατάταξη με βάση τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων. Στην πράξη, οι φοιτητές με τα περισσότερα μόρια καταλαμβάνουν τις διαθέσιμες θέσεις μέχρι την εξάντλησή τους.

Ποιοι δεν μπορούν να πάρουν μετεγγραφή

Μεταξύ άλλων, περιορισμοί ισχύουν για φοιτητές που έχουν ήδη λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση, καθώς και για περιπτώσεις που συνδέονται με την υπέρβαση του προβλεπόμενου χρόνου σπουδών, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Επομένως, πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ελεγχθεί αν ο φοιτητής πληροί τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Μετεγγραφή και μετακίνηση δεν είναι το ίδιο

Η μετεγγραφή αφορά την εγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου ΑΕΙ.. Η μετακίνηση, αντίθετα, αφορά τη δυνατότητα μετάβασης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, όταν πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των αιτήσεων για τις μετεγγραφές/μετακινήσεις φοιτητών

Μετά το κλείσιμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι αιτήσεις θα επεξεργαστούν και θα καταρτιστούν οι σχετικοί πίνακες. Στη συνέχεια προβλέπεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τα Τμήματα υποδοχής. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Η ακριβής ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ξεχωριστά οι κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η τρέχουσα διαδικασία δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις που αφορούν ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις και εξετάζονται μέσω διαφορετικής διαδικασίας. Οι ημερομηνίες για την υποβολή των συγκεκριμένων αιτήσεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας.