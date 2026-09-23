«Συγκατοικούν» με κατσαρίδες οι φοιτητές στις Εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης και πλέον έχουν φτάσει στα όρια τους με την κατάσταση.

Αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο θέαμα βρίσκονται οι φοιτητές που διαμένουν στις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς, όπως καταγγέλλουν, οι κατσαρίδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στους χώρους διαμονής, προκαλώντας έντονη αναστάτωση. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις εστίες της Α’ Φάσης, όπου, όπως αναφέρουν οι φοιτητές, η κατάσταση παραμένει εδώ και περίπου τέσσερις μήνες χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση.

Οι φοιτητές σύμφωνα με το zarpanews.gr έχουν ενημερώσει επανειλημμένα τους αρμόδιους για την κατάσταση, ενώ στα τέλη Μαΐου είχαν λάβει, όπως αναφέρουν, τη διαβεβαίωση ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, οι κατσαρίδες εξακολουθούν να εμφανίζονται στους χώρους των εστιών.

Στο «περίμενε» η απεντόμωση

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία τους, όταν επανήλθαν για το ζήτημα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενημερώθηκαν ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμη απεντόμωση, καθώς εκκρεμούσαν διαδικασίες που σχετίζονται με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Το θέμα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των φοιτητών, οι οποίοι ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Τέρμα πια στην κοροϊδία!»: Η ανακοίνωση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης

«Εδώ και 4 μήνες οι εστιακοί φοιτητές, ιδιαίτερα της Α’ Φάσης Εστιών, κυριολεκτικά συγκατοικούν με τις κατσαρίδες! 4 μήνες τώρα η κοροϊδία και ο εμπαιγμός από την πρυτανεία και την μέριμνα του ιδρύματος πάει σύννεφο! Από τα «Εντός 2 εβδομάδων θα έχει λυθεί το ζήτημα» στα τέλη Μαΐου, φτάσαμε στα «Δεν έχει πραγματοποιηθεί απεντόμωση γιατί υπάρχει γραφειοκρατία με τον διαγωνισμό της σύμβασης» τέλη Σεπτέμβρη, ενώ κυριολεκτικά κολυμπάμε στην κατσαρίδα. Η ίδια γραφειοκρατία όλως τυχαίως προσπερνιέται όταν συζητήθηκε η αύξηση του χαρατσιού στα 100€ για την εισδοχή στις εστίες, η παραχώρηση επιπλέον δωματίων για επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΑΔΙΠ(από 4% σε 8%), τα δικαστικά πλέον μέτρα με εξώσεις όταν ένας εστιακός κρίνεται «μη δικαιούχος»! Τέρμα πια στην κοροϊδία! Ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών καλεί όλους τους εστιακούς φοιτητές και φοιτήτριες στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 27/9 όπου μαζί με το θέμα της στέγης θα συζητηθεί και η υγειονομική βόμβα που έχει δημιουργηθεί με αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης, στις παλιές εστίες! Οργανώνουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου την Παρασκευή 2 Οκτώβρη και μεταφέρουμε το σύνολο των αιτημάτων μας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου!”