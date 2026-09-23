Η Ε ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής εκθέτει τα κρίσιμα προβλήματα που ταλανίζουν τα σχολεία της περιοχής και ζητά από το ΥΠΑΙΘΑ να βρεθούν άμεσα λύσεις.

Με μια σειρά από σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία των σχολείων ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στην Ανατολική Αττική, σύμφωνα με την Ε’ ΕΛΜΕ. Στην ανακοίνωσής τους οι εκπαιδευτικοί παραθέτουν μια εικόνα έντονων προβλημάτων, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις διαβεβαιώσεις για ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς υπάρχουν τεράστια κενά και προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα εκατοντάδες ακάλυπτα κενά, οι πολυπληθείς τάξεις, οι τοποθετήσεις αναπληρωτών, η σχολική στέγη, οι μαθητικές μεταφορές, αλλά και οι πιέσεις για κάλυψη των ελλείψεων με υπερωρίες.

«Τα κενά παραμένουν και τα μαθήματα χάνονται»

Ένα από τα βασικότερα παράπονα των εκπαιδευτικών αφορά τη στελέχωση των σχολείων. Η Ε’ ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι οι προσλήψεις της Α’ φάσης αναπληρωτών, σε συνδυασμό με τους μόνιμους διορισμούς, δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Όπως καταγγέλλει, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε ειδικότητες, με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες. Η Ένωση αναφέρει χαρακτηριστικά ανάγκες σε ειδικότητες όπως ΠΕ02, ΠΕ04, Φυσική Αγωγή, Β’ ξένη γλώσσα και ΕΒΠ, ενώ επισημαίνει ότι η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη όταν συνυπολογιστούν η ενισχυτική διδασκαλία, η ΜΝΑΕ στα ΕΠΑΛ, οι Τάξεις Υποδοχής και η Παράλληλη Στήριξη.

Τάξεις ασφυκτικά γεμάτες

Σφοδρή είναι η κριτική και για τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα. Η Ε’ ΕΛΜΕ αναφέρει ότι στην Ανατολική Αττική είχαν καταγραφεί ήδη από το καλοκαίρι περισσότερα από 60 εγκεκριμένα τμήματα με 26 και 27 μαθητές. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και μετά τις μεταγραφές μαθητών, υπήρξαν περιπτώσεις συρρίκνωσης τμημάτων, ενώ, όπως υποστηρίζει, δεν δημιουργούνται νέα τμήματα όταν ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται. Το σωματείο ζητά δραστική μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη και θέτει ως αίτημα τα 20 παιδιά ανά τμήμα και 15 στις κατευθύνσεις των ΓΕΛ, στους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ.

Αναπληρωτές σε διαρκή αβεβαιότητα

Σοβαρές είναι οι καταγγελίες και για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν πλήρη εικόνα όλων των διαθέσιμων κενών και χαρακτηρίζει προβληματική τη διαδικασία μέσω ΟΠΣΥΔ. Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά στις περιπτώσεις αναπληρωτών που καλούνται να επανατοποθετηθούν, ενώ έχουν ήδη μετακινηθεί από άλλες περιοχές της χώρας, έχουν βρει σπίτι και έχουν αναλάβει σημαντικά έξοδα για ενοίκιο και μετακινήσεις. «Γιατί να πληρώνει ο εκπαιδευτικός το κόστος μιας διαδικασίας που αλλάζει εκ των υστέρων;» είναι, επί της ουσίας, το ερώτημα που θέτει η Ένωση. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να δημοσιοποιούνται όλα τα κενά, να υπάρχει πλήρης εικόνα των διαθέσιμων θέσεων και να διασφαλίζονται η διαφάνεια, η σειρά κατάταξης και το δικαίωμα ένστασης.

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Σχολεία σε κτίρια που προκαλούν ανησυχία

Ακόμη πιο έντονος είναι ο προβληματισμός για τις σχολικές υποδομές. Η Ε’ ΕΛΜΕ χαρακτηρίζει την κατάσταση του κτιριακού στην Ανατολική Αττική ιδιαίτερα σοβαρή και αναφέρεται σε σχολεία που, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, στεγάζονται σε ακατάλληλα ή επισφαλή κτίρια. Στην ανακοίνωση κατονομάζονται το 3ο ΓΕΛ Κορωπίου, το 2ο ΓΕΛ Αρτέμιδας και το 2ο ΓΕΛ Νέας Μάκρης, ενώ γίνεται επίσης αναφορά σε προβλήματα στο Γυμνάσιο Ανθούσας. Παράλληλα, καταγγέλλεται η χρήση containers σε σχολικούς χώρους, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να περιορίζονται οι διαθέσιμοι χώροι για τους μαθητές.

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«Δεν χωράνε ούτε οι μαθητές στα ΕΠΑΛ»

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ε’ ΕΛΜΕ αναδεικνύει και το ζήτημα της χωρητικότητας των ΕΠΑΛ. Όπως αναφέρει, υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών που δεν γίνονται δεκτοί σε ΕΠΑΛ λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, με αποτέλεσμα να καλούνται να επιστρέψουν στα ΓΕΛ. Η Ένωση κάνει αναφορά σε περιπτώσεις σε Ραφήνα, Κορωπί και ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής, ζητώντας να εγκριθούν τα ολιγομελή τμήματα και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες εκπαιδευτικές δομές. Το αίτημα για νέο ΕΠΑΛ στην περιοχή επανέρχεται επίσης στο προσκήνιο, καθώς, σύμφωνα με την Ε’ ΕΛΜΕ, οι υπάρχουσες δομές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών.

Στα παράπονα προστίθεται και το ζήτημα των μαθητικών μεταφορών

Η Ε’ ΕΛΜΕ αναφέρεται ειδικότερα στον Δήμο Μαραθώνα και στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης, υποστηρίζοντας ότι μαθητές από το Μάτι και άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινή μετακίνησή τους.Για τις οικογένειες, όπως σημειώνει η Ένωση, το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό. Είναι μια καθημερινή πρακτική δυσκολία που μπορεί να απαιτεί από τους γονείς να μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, παράλληλα με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

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«Κάλυψη κενών» με υπερωρίες

Ένα ακόμη σημείο που προκαλεί αντιδράσεις είναι οι πιέσεις που, σύμφωνα με την Ε’ ΕΛΜΕ, ασκούνται στους εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των κενών. Η Ένωση καταγγέλλει πιέσεις για υπερωρίες και για κάλυψη ωρών, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί προσωρινά ένα πρόβλημα που, κατά την ίδια, απαιτεί πραγματικές προσλήψεις. Όπως τονίζεται η λύση δεν μπορεί να είναι να μεταφέρεται το βάρος στους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς.

«Καλύψτε τώρα όλα τα κενά»

Η Ε’ ΕΛΜΕ ζητά άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών και μόνιμους διορισμούς, ενώ παράλληλα διεκδικεί μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, διαφάνεια στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, έγκριση των ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ, ενίσχυση της Παράλληλης Στήριξης και ασφαλή σχολικά κτίρια. Ζητά επίσης μέτρα για τη στέγαση και τη μετακίνηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καθώς και πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους αναπληρωτές.

Κενά στις τάξεις, μαθητές σε πολυπληθή τμήματα, αναπληρωτές σε αβεβαιότητα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης και σχολεία με σοβαρές στεγαστικές ανάγκες. Αυτό είναι το «μέτωπο» που θέτει η Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, ζητώντας συγκεκριμένες λύσεις και όχι νέες αναβολές.