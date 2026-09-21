Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής καταγγέλλει την ανεπαρκή στελέχωση των σχολείων με σχολικούς νοσηλευτές και ζητά άμεσες προσλήψεις για την πλήρη και συνεχή κάλυψη μαθητών με σοβαρές παθήσεις.

Σοβαρά προβλήματα στη νοσηλευτική υποστήριξη μαθητών με σχολικούς νοσηλευτές καταγγέλλει η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση μαθητή της Α΄ Δημοτικού στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, ο οποίος πάσχει από Ινσουλινοεξαρτώμενο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1.

Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση, ο βαθμός αυτονομίας του παιδιού αναφέρεται ρητά ως «ανάγκη συνεχούς επίβλεψης». Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία, η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας τοποθέτησε σχολική νοσηλεύτρια στο σχολείο για μόλις 7 ώρες την εβδομάδα.

Μία σχολική νοσηλεύτρια για τρεις σχολικές μονάδες

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, καθώς το ωράριο της σχολικής νοσηλεύτριας προβλέπεται να μοιράζεται και σε δύο όμορα/συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, όπου επίσης φοιτούν μαθητές με σοβαρές ανάγκες νοσηλευτικής υποστήριξης. Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα: Ποιος έχει την ευθύνη για τη συνεχή επίβλεψη ενός παιδιού που, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση, χρειάζεται συνεχή επίβλεψη, όταν η σχολική νοσηλεύτρια βρίσκεται σε άλλη σχολική μονάδα; Ποιος θα διαχειριστεί ένα ενδεχόμενο έκτακτο περιστατικό, όπως υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία, όταν δεν υπάρχει νοσηλευτής στο σχολείο; Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, το ζήτημα αφορά συνολικά τρεις μαθητές στα συγκεκριμένα σχολεία, των οποίων οι ανάγκες απαιτούν επαρκή και οργανωμένη νοσηλευτική υποστήριξη.

«Η υγεία των παιδιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα εξοικονόμησης πόρων»

Οι γονείς ζητούν να διασφαλιστεί στην πράξη η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών, αλλά και η ισότιμη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. Η ανεπαρκής νοσηλευτική κάλυψη δημιουργεί ερωτήματα για τη δυνατότητα ασφαλούς συμμετοχής μαθητών με σοβαρές παθήσεις σε περιπάτους, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου. Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής απαιτεί αμεση πρόσληψη επιπλέον σχολικού νοσηλευτή για την αποκλειστική και συνεχή κάλυψη του μαθητή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου. Πλήρη νοσηλευτική κάλυψη των μαθητών στα όμορα νηπιαγωγεία, σύμφωνα με τις ιατρικές τους ανάγκες. Επιπλέον προσλήψεις σχολικών νοσηλευτών για την κάλυψη όλων των επειγουσών αναγκών μαθητών με σοβαρές παθήσεις. Ανάκληση αποφάσεων που αφήνουν μαθητές χωρίς την αναγκαία νοσηλευτική υποστήριξη. Νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 151 του ν. 5224/2025, που επιτρέπει την επέκταση των καθηκόντων σχολικού νοσηλευτή σε μαθητές συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου. Τουλάχιστον έναν μόνιμο σχολικό νοσηλευτή με οργανική θέση σε κάθε σχολείο, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια οι ανάγκες των μαθητών.

Κινητοποιήσεις από τους γονείς

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής καλεί τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων να οργανώσουν παραστάσεις διαμαρτυρίας στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου υπάρχουν οξυμένα προβλήματα. Παράλληλα, προετοιμάζει κεντρική παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ενώ συγκεντρώνει καταγγελίες από σχολεία και συλλόγους γονέων για την καταγραφή της συνολικής εικόνας. «Οι γονείς δεν θα κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα όταν πρόκειται για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας. Η νοσηλευτική υποστήριξη στα σχολεία είναι ανάγκη και δικαίωμα, όχι πολυτέλεια. Δεν παίζουμε με τη ζωή των μαθητών!» τονίζουν εμφατικά από πλευράς Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής.