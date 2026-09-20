«Μέχρι να ικανοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις... δεν θα υπάρξει περιθώριο για επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση των διαπραγματεύσεων ή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη διαβίβασε στις ΗΠΑ τους όρους της για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου.

«Μέχρι να ικανοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, να αναγνωριστούν τα νόμιμα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και να τηρηθούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δεν θα υπάρξει περιθώριο για επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση των διαπραγματεύσεων ή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», προειδοποίησε ο Γκαλιμπάφ, που είναι και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Η κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ, από το οποίο πριν τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων, έχει σχεδόν διακοπεί μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν - λόγω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

«Τα μηνύματά μας και οι όροι μας διαβιβάσθηκαν ξεκάθαρα στην άλλη πλευρά μέσω διαπραγματευτών», εξήγησε ο Γκαλιμπάφ αναφερόμενος στις ΗΠΑ.

Χθες Σάββατο ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είχε επισημάνει ότι οι όροι του Ιράν διαβιβάσθηκαν στις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ, που μεσολαβεί για την επίλυση της κρίσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτοί είναι οι όροι της Τεχεράνης

«Οι όροι μας είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση των παγωμένων πόρων μας και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού» που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, σημείωσε ο Ρεζαΐ σε συνέντευξή του στο al Jazeera.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνονταν στο πρωτόκολλο του Ιουνίου, στο οποίο είχαν καταλήξει Ιράν και ΗΠΑ με σκοπό να οδηγηθούν σταδιακά σε μια μόνιμη συμφωνία. Ο Ρεζαΐ ζήτησε επίσης οι ΗΠΑ να τηρήσουν όλους αυτούς τους όρους προτού ακολουθήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Σε αυτές θα μπορούσε να συζητηθεί και το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Σημειώνεται πως το Σάββατο το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί θα μεταβεί στην Τεχεράνη σήμερα για συνομιλίες, καθώς και το Πακιστάν διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.