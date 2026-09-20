Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο αμερικανός πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε τον λόγο της πρόωρης επιστροφής Τραμπ, ωστόσο αναλυτές συνέδεσαν την επιστροφή του με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ.

Τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας - μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ταχεία κλιμάκωση

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε χθες Σάββατο τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση.

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Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθι, αλλά η Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στενός σύμμαχος της Σαουδικής Αραβίας, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν έχουν τρέχουσα διαμάχη με τους Χούθι.

Την ίδια ώρα περιφερειακοί αξιωματούχοι δηλώνουν στο Associated Press ότι η Σαουδική Αραβία ξεμένει από αναχαιτιστές πυραύλων και αντί αυτού έχει ζητήσει υποστήριξη αεράμυνας από τη Γαλλία, τη Βρετανία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο.

Επιθέσεις των Χούθι σε Ριάντ, Γιανμπού, Ταΐφ, Μπάις και Φαρασάν

Εν τω μεταξύ, οι μάχες έχουν ενταθεί στο εσωτερικό της Υεμένης μεταξύ των Χούθι και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Οι αντάρτες προέλασαν ταχύτατα κατά μήκος των ακτών της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα πριν από λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, καταλαμβάνοντας τη σημαντική πόλη-λιμάνι Μόχα και νησιά στον πορθμό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Το Σάββατο η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε πως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης προσπάθησαν να επιτεθούν στην πρωτεύουσά της με βαλλιστικό πύραυλο. Αποτελεί την πρώτη στοχοποίηση του Ριάντ από την κλιμάκωση των μαχών με τους αντάρτες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Η δήλωση της συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, που μάχεται τους Χούθι, εκδόθηκε αρκετή ώρα μετά την απόπειρα, την οποία η συμμαχία ανέφερε ότι αναχαίτισε. Κάτοικοι στο Ριάντ άκουσαν μια έκρηξη, ενώ αργότερα, ορισμένοι είδαν μια στήλη καπνού κοντά στο αεροδρόμιο. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης ότι οι Χούθι προσπάθησαν να επιτεθούν σε πολιτικές υποδομές στην πόλη-λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας - όπου καταλήγει ένας βασικός σαουδαραβικός αγωγός - καθώς και στο Ταΐφ, το Μπάις και το Φαρασάν, αλλά οι επιθέσεις αποτράπηκαν.

Νωρίτερα, οι Χούθι ισχυρίστηκαν, χωρίς να παράσχουν στοιχεία, ότι είχαν στοχεύσει «ευαίσθητες τοποθεσίες» στο Ριάντ και εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στο Γιανμπού, προκαλώντας «τεράστιες πυρκαγιές». Η Aramco, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου στον κόσμο, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκαν με πυραύλους Κρουζ και βαλλιστικούς, καθώς και με drones. Ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία είχε επιχειρήσει να χτυπήσει την ελεγχόμενη από τους αντάρτες πόλη Σαναά, πληροφορία που δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει το Associated Press.