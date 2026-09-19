Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο θεωρούν κρίσιμες τις προόδους της Τεχνητής Νοημοσύνης για την οικονομική και στρατιωτική τους ανταγωνιστικότητα, αλλά εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με την πρόσβαση σε προηγμένα chips, τη ρύθμιση της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ ανταλλάζουν κατηγορίες για αντιγραφή τεχνολογίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δημιουργεί μια «Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Force) για να εποπτεύει τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ότι θα διορίσει σύντομα ένα «τσάρο» του ΑΙ.

«Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτής της απίστευτης βιομηχανίας», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. «Αντιθέτως, θα τη στηρίξουμε, θα τη βοηθήσουμε και θα την προσέξουμε καθώς αναπτύσσεται! Ωστόσο, θα ψάχνουμε και για κακές πρακτικές και μπορούμε να το κάνουμε, πολύ εύκολα, με το ήδη υπάρχον Σύστημα Ποινικής και Αστικής Δικαιοσύνης.

{https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2101377970002608621}

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ σε ανάρτησή του είπε πως «βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Κέντρων Δεδομένων».

Ο ίδιος αγνόησε εκκλήσεις για νέους ομοσπονδιακούς κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μόνο έναν ισχυρό πρόεδρο για να ρυθμίσει την τεχνολογία.

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Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα θέσουν το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης στις συνομιλίες με την Κίνα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.