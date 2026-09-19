Ή έχει συμφωνήσει στο παρασκήνιο την «εξαίρεση» με την Ε.Ε ή παίρνει το ρίσκο γνωρίζοντας εκ των προτέρων, ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση θα ζητάει επιμόνως την μείωση του ΕΦΚ.

Ο πρωθυπουργός άνοιξε ζήτημα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Αναγνωρίζοντας έτσι το μείζον πρόβλημα που σκάει στο... κατώφλι της κυβέρνησης. Το νέο κύμα ενεργειακής κρίσης το οποίο απειλεί να...σκεπάσει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Με μία διαφορά. Ότι ο πρωθυπουργός δεν πήρε πάνω του το θέμα. Αλλά πέταξε την «καυτή πατάτα» της μείωσης του ΕΦΚ στην Ευρώπη. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες» είπε ο κ. Μητσοτάκης στην καθιερωμένη συνάντηση, που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,και πρόσθεσε: «Σας διαβεβαιώνω ότι θα θέσω μετ' επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Αποφασισμένος να διεκδικήσει την «εξαίρεση» στη Σύνοδο

Και πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, ο πρωθυπουργός έχει την πρόθεση να εμφανιστεί στη Σύνοδο Κορυφής αποφασισμένος να διεκδικήσει να υπάρξει εξαίρεση στην οροφή των δαπανών, για όσο θα κρατήσει η κρίση. Συνεπικουρούμενος τουλάχιστον από την Γερμανία, που έχει το ίδιο πρόβλημα.

Τον παρότρυνε άλλωστε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας, όταν του είπε, ότι είναι από τους παλαιότερους ηγέτες της Ε.Ε. πλέον και ότι διαθέτει την απαιτούμενη «εμπειρία».

Το κρίσιμο ερώτημα

Το κρίσιμο ερώτημα, εν προκειμένω, είναι τι σκοπεύει να πράξει η ελληνική κυβέρνηση, αν τελικά δεν λυγίσει η Ευρώπη και δεν ανάψει «πράσινο φως» για προσωρινή μείωση του Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα ώστε να ανακουφιστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Διότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έσπευσε να πει, τόσο στην συνέντευξη του στην κρατική τηλεόραση, όσο και παρουσία του Π.τ.Δ, ότι η ελληνική οικονομία από μόνη της δεν μπορεί να υλοποιήσει ένα τέτοιο εγχείρημα.

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«Δεν έχουμε μόνοι μας την δυνατότητα»

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, χωρίς να περικόψουμε καμία άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλον φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό, μόνο αν υπάρξει στην Ευρώπη μια συνολική εξαίρεση» δήλωσε ο πρωθυπουργός βγάζοντας την... ουρά της ελληνικής οικονομίας απ' έξω.

Εξάλλου και στο παρελθόν η ελληνική κυβέρνηση είχε ταχθεί κατά της λογικής, ότι δεν βγαίνει δημοσιονομικά.

Αλλαγή γραμμής λόγω ενεργειακής πίεσης σε προεκλογικό χρόνο

Με την μόνη διαφορά, ότι τώρα η κυβέρνηση - μέσω της δήλωσης του πρωθυπουργού - δείχνει να θεωρεί επιβεβλημένο το μέτρο. Ενώ στο παρελθόν αμφέβαλε για την αποτελεσματικότητα του και είχε περιοριστεί στα pass. Είτε επρόκειτο για τη βενζίνη, είτε για το πετρέλαιο.

Προφανώς η αλλαγή γραμμής οφείλεται στην διαπίστωση, ότι η πίεση στα νοικοκυριά αναμένεται πολύ μεγαλύτερη. Διότι ακόμη και στην περίπτωση που τα μέτρα που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός για την ενέργεια αποδώσουν, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κατέβει στο 1,7 ευρώ ενώ η τιμή έναρξης της χειμερινής περιόδου πέρυσι ήταν στο 1,1 ευρώ. Που σημαίνει ότι τη συγκεκριμένη διαφορά στην αύξηση της τιμής στην ενέργεια θα κληθούν να την καλύψουν οι πολίτες.

Τι έχει κατά νου ο πρωθυπουργός;

Άρα, ο πρωθυπουργός ανοίγοντας ζήτημα μείωσης του Ειδικού Φόρου στα καύσιμα δύο πράγματα μπορεί να είχε κατά νου: ή έχει συμφωνήσει στο παρασκήνιο την «εξαίρεση» με την Ε.Ε ή παίρνει το ρίσκο γνωρίζοντας εκ των προτέρων, ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση θα ζητάει επιμόνως τη μείωση του ΕΦΚ. Επηρεάζοντας και την κρίση των ψηφοφόρων εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν επικρατεί το δεύτερο σενάριο. Της κίνησης - ρίσκο. Δεδομένου ότι, από πουθενά δεν προκύπτει - μιλώντας με κυβερνητικούς παράγοντες - ότι στην Ευρώπη έχει ωριμάσει μία τέτοια ιδέα.

Το δίλημμα της κυβέρνησης, αν η Ευρώπη δεν ανάψει «πράσινο φως»

Σε αυτήν την περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση μοιραία θα έρθει αντιμέτωπη με ένα δίλημμα: θα αρκεστεί στο να ρίξει «το ανάθεμα» στην Ευρώπη ή θα προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω; Όπως έκανε σειρά ευρωπαϊκών χωρών πριν από μήνες επαναστατώντας απέναντι στο Ευρωπαϊκό διευθυντήριο;

Το καταγεγραμμένο παράδειγμα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών

Όπως έκανε η Ισπανία που προχώρησε στη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 21% στο 10%; Ή η Αυστρία που προχώρησε σε μικρότερη μείωση του του φόρου, της τάξης των 5 λεπτών ανά λίτρο. Ή η Πορτογαλία ή η Ιταλία που μείωσε άμεσα τον φόρο στα καύσιμα κατά 25 λεπτά ανά λίτρο έστω για τρεις εβδομάδες.

Χώρες, που είναι σύμφωνα με την κυβέρνηση, περισσότερο ελλειμματικές από την Ελλάδα.

Ο κίνδυνος να υποβαθμιστεί η τριπλή παρέμβαση

Η κίνηση του Κ. Μητσοτάκη να προαναγγείλει, ότι θα πιέσει την Ευρώπη να επιτρέψει την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης - εκτιμούν κάποια κυβερνητικά στελέχη - ότι επισκιάζει και την τριπλή παρέμβαση της κυβέρνησης, προτού καν ανακοινωθεί επίσημα.

Και οδηγεί τους πολίτες να συζητούν την μείωση του ΕΦΚ και όχι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν επισήμως την Δευτέρα. Ανεβάζοντας εκ των πραγμάτων τον πήχη των προσδοκιών από την κυβέρνηση πολύ ψηλά...