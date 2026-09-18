Τέσσερις εύκολες κινήσεις αποτελούν μέρος της πρωινής ρουτίνας που ακολουθεί εδώ και χρόνια.

Στα 93 της, η Τζένη δεν έχει καμία πρόθεση να επιβραδύνει τους ρυθμούς της. Ενώ πολλοί άνθρωποι συνδέουν τη γήρανση με την απώλεια δύναμης ή κινητικότητας, ωστόσο εκείνη αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο.. Μάλιστα, συνεχίζει να κάνει τις ίδιες τέσσερις ασκήσεις κάθε μέρα - μια απλή, 20λεπτη προπόνηση για ολόκληρο το σώμα, η οποία, όπως λέει, τη βοηθά να αισθάνεται δυνατή, ευκίνητη και ικανή.

«Το κάνει κάθε μέρα και σπάνια παραλείπει κάποια μέρα, εκτός αν ταξιδεύει – και ταξιδεύει αρκετά για μια γυναίκα 93 ετών», λέει η ανιψιά της, Τερέζα Μολόνι, 58 ετών, γυμνάστρια από τον Καναδά.

Η προσέγγισή της είναι απλή: τέσσερις εύκολες κινήσεις αποτελούν μέρος της πρωινής ρουτίνας που ακολουθεί εδώ και χρόνια.

7:00 π.μ.: «Η μέρα της ξεκινά περίπου στις 7, με 30 λεπτά διαλογισμού, ένα μεγάλο ποτήρι νερό και περίπου 10 λεπτά διατάσεων», λέει η Μολόνι.

7:40 π.μ.: Στη συνέχεια κάνει περίπου 20 λεπτά ασκήσεις ενδυνάμωσης:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανεβάσματα σε σκαλοπάτι: 2 σετ των 15 επαναλήψεων

Κοιλιακοί: 2 σετ των 15 επαναλήψεων

Σανίδα: 2 × 30 δευτερόλεπτα

Καθίσματα με στήριξη στο ψυγείο: 2 σετ των 25 επαναλήψεων

8:00 π.μ.: Στη συνέχεια ετοιμάζει μόνη της το πρωινό της – συχνά αβοκάντο σε ψωμί σικάλεως με ένα αυγό ή πλιγούρι βρώμης.

11:00 π.μ.: Βγαίνει για την καθημερινή της βόλτα, συνήθως συναντά μια φίλη για καπουτσίνο και στη συνέχεια ασχολείται με εθελοντική εργασία. Δεν οδηγεί και δεν έχει οδηγήσει ποτέ, οπότε περπατά ή χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάει όπου χρειάζεται. Μερικές φορές κοιμάται λίγο το απόγευμα.

«Επιπλέον, κάνει 8.000-12.000 βήματα την ημέρα, ασχολείται με την κηπουρική, κάνει πεζοπορία, μαγειρεύει - και τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να την επιβραδύνει», λέει η Μολόνι.

Οι 4 ασκήσεις

Ανεβάσματα σε σκαλοπάτι

Πατήστε με το ένα πόδι πάνω σε ένα σκαλοπάτι και πιέστε με τη φτέρνα για να ανεβάσετε και το άλλο πόδι. Στη συνέχεια κατεβείτε ξανά. Εναλλάσσετε τα πόδια και επαναλαμβάνετε.

Κοιλιακοί

Ξαπλώστε ανάσκελα με τα πόδια τεντωμένα στο πάτωμα. Ενεργοποιήστε τους κοιλιακούς σας και σηκώστε το πάνω μέρος του σώματος προς τα γόνατα, με τα δάχτυλα στους κροτάφους και τους αγκώνες ανοιχτούς. Στη συνέχεια κατεβείτε αργά.

Σανίδα

Ξεκινήστε στηριζόμενοι στους πήχεις και στις μύτες των ποδιών, κρατώντας το σώμα σε ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τις φτέρνες. Σφίξτε τον κορμό και παραμείνετε στη θέση, χωρίς να καμπουριάζετε.

Καθίσματα με στήριξη στο ψυγείο

Σταθείτε με την πλάτη ακουμπισμένη στο ψυγείο και τα πόδια λίγο πιο μπροστά. Λυγίστε τα γόνατα για να χαμηλώσετε σε θέση καθίσματος, κρατώντας την πλάτη στο ψυγείο. Στη συνέχεια πιέστε με τα πόδια και σηκωθείτε.

Με πληροφορίες από womenshealthmag.com