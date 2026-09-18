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Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες αυτό το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον Αρνιακό.

Τα πράγματα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό, είναι καλά καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο έρχεται με καλοκαιρινές προδιαγραφές.

Σήμερα θα έχουμε καλοκαιρία σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχει μία πιθανότητα για βροχές ψηλά στα βουνά.

Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα είναι λίγο υψηλότερη για την εποχή και θα κυμανθεί από 27 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στον Σαρωνικό και η θερμοκρασία έως και 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά τμήματα το απόγευμα, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Οι καιρικές συνθήκες το Σάββατο θα είναι παρόμοιες. Την Κυριακή, η ημέρα θα είναι πάλι καλοκαιρινή με λίγες συννεφιές στα βουνά, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε περισσότερες μπόρες και βροχές.

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