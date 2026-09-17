Από τη φθινοπωρινή ψύχρα στη ζέστη: Η πρόγνωση του καιρού της Παρασκευή 19/9 από τη Χριστίνα Ρήγου.

Βελτιώνεται αισθητά ο καιρός την Παρασκευή, καθώς η απομάκρυνση του βαρομετρικού χαμηλού αφήνει πίσω της τις πιο άστατες συνθήκες των προηγούμενων ημερών. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 30-31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές περιοχές και στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του MEGA Χριστίνας Ρήγου, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ σταδιακά θα κάνουν την εμφάνισή τους αραιές νεφώσεις. Παροδικές νεφώσεις αναμένονται από τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου. Στο κεντρικό Ιόνιο και κυρίως στα ορεινά της Κεφαλονιάς υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν βροχές κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας και θα σημειωθούν τοπικές και πρόσκαιρες βροχές.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 27-29 βαθμούς στα νησιά και τους 30-31 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Παρά την άνοδο του υδραργύρου κατά τη διάρκεια της ημέρας, η φθινοπωρινή ψύχρα θα παραμείνει τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, με τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην ημέρα και τη νύχτα να είναι αισθητή. Η γενικότερη εικόνα παραπέμπει έτσι σε έναν καιρό με έντονη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι κατά τις μεσημβρινές ώρες, αλλά με πιο δροσερές συνθήκες νωρίς το πρωί και τη νύχτα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις και το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς, με ένταση 3-4 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα υποχωρήσουν στα 3-5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές ώρες θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στον Σαρωνικό θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 2-4 μποφόρ. Στην ανατολική Αττική θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι παρόμοιας έντασης.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις το πρωί, οι οποίες κατά τόπους θα πυκνώσουν στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Θερμαϊκό θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Πού θα βρέξει την Παρασκευή

Οι βροχές θα είναι περιορισμένες και τοπικού χαρακτήρα. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στο κεντρικό Ιόνιο και κυρίως στα ορεινά της Κεφαλονιάς, ενώ πρόσκαιρες βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.