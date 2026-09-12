Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα.

Την εμφάνιση του στην χώρα αναμένεται να κάνει ένα ψυχρό μέτωπο το οποίο θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού. Συγκεκριμένα, το φαινόμενο που εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως την Αλβανία και τη νότια Ιταλία κινείται νοτιοανατολικά θα αρχίσει να επηρεάζει την Ελλάδα.

Μάλιστα, από το μεσημέρι του Σαββάτου 12/9 θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται αργότερα προς Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία σύμφωνα με την μετερεωλόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη.

Από εκεί και πέρα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται και σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας. «Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς, σύντομες βροχές. Οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες, μεταφέροντας πιο δροσερές αέριες μάζες.

Η Δευτέρα και η Τρίτη συνεχίζουν με νεφώσεις και σποραδικές βροχές, βοριάδες έως 6 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας: 25-28 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, έως 30 στα νότια» ανέφερε.