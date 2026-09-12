Η Τεχεράνη χαιρέτισε την προέλαση, με σύμβουλο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη να κάνει λόγο για «λαμπρή νίκη».

Οι Χούθι πήραν την Παρασκευή τον έλεγχο των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και των νησιών στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, έπειτα από αστραπιαία προέλαση που ενισχύει σημαντικά την παρουσία τους σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.

Οι μαχητές του κινήματος Ανσαραλά, που πρόσκειται στο Ιράν και μέχρι σήμερα ήλεγχε κυρίως το βόρειο τμήμα της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεύουσας Σανάα και της Χοντάιντα, κινήθηκαν προς τον νότο μέσα σε λίγα 24ωρα.

«Όλα όσα βρίσκονταν υπό τον έλεγχό μας στη δυτική ακτή έπεσαν», παραδέχθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Η εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Ριάντ, καθώς την ίδια στιγμή τα Στενά του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, παραμένουν de facto αποκλεισμένα από το Ιράν. Παράλληλα, πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας στον νότο έγιναν αυτή την εβδομάδα στόχος επιθέσεων των Χούθι με drones και πυραύλους.

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Το βασίλειο αναγκάστηκε επίσης να κλείσει τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη του Ορμούζ, μετά την επίθεση με drones τα οποία, σύμφωνα με το Ριάντ, είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.

Η ένταση έχει ήδη αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε την Παρασκευή το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων, με το Brent να κινείται περίπου στα 104 δολάρια το βαρέλι.

Οι Χούθι επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος, Γιαχία Σάρια, υποστήριξε ότι η ναυσιπλοΐα παραμένει ασφαλής για όλες τις εταιρείες, με εξαίρεση τα σαουδαραβικά πλοία, στα οποία έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση.

«Λαμπρή νίκη» λέει το Ιράν

Η σημασία του Μπαμπ ελ Μάντεμπ είναι καθοριστική για το παγκόσμιο εμπόριο. Από το στενό διέρχονται δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία με κατεύθυνση προς την Ερυθρά Θάλασσα, τη Διώρυγα του Σουέζ και τη Μεσόγειο ή, αντίστροφα, προς τον Ινδικό Ωκεανό. Σε περίπτωση αποκλεισμού του, η βασική εναλλακτική είναι ο πολύ πιο χρονοβόρος και δαπανηρός περίπλους της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Κατά την προέλασή τους, οι Χούθι κατέλαβαν την πόλη Μόκα και το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της, καθώς και τα νησιά Ζουγκάρ, Μαγιούν, Μεγάλο Χανίς και Μικρό Χανίς. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο της Μόκα.

Η Τεχεράνη χαιρέτισε την προέλαση, με σύμβουλο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη να κάνει λόγο για «λαμπρή νίκη». Την ίδια ώρα, η διεθνής ανησυχία εντείνεται. Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ, προειδοποίησε ότι απαιτείται ενεργή διεθνής κινητοποίηση ώστε η περιοχή να απομακρυνθεί από το «χείλος» μιας ακόμη πιο επικίνδυνης σύγκρουσης.