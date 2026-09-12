Το πακέτο παρεμβάσεων επιχειρεί να συγκρατήσει το κόστος στις αγοραπωλησίες.

Παράταση έως το τέλος του 2030 παίρνουν βασικές φορολογικές παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων, με τον ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα και τον φόρο υπεραξίας 15% στις πωλήσεις να παραμένουν σε αναστολή. Παράλληλα, διατηρείται η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστές κατοικίες σε μακροχρόνια μίσθωση, ενώ παρατείνεται και το φορολογικό μπόνους για ανακαινίσεις.

Το πακέτο παρεμβάσεων επιχειρεί να συγκρατήσει το κόστος στις αγοραπωλησίες, να ενισχύσει την οικοδομική δραστηριότητα και να αυξήσει την προσφορά κατοικιών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές και τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Στα νεόδμητα, η αναστολή του ΦΠΑ 24% παρατείνεται έως το 2030. Έτσι, οι αγοραστές εξακολουθούν να επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης 3%, αντί για ΦΠΑ, περιορίζοντας σημαντικά το φορολογικό κόστος της συναλλαγής. Η παράταση θεωρείται κρίσιμη για την αγορά, καθώς το αυξημένο κόστος κατασκευής, ενέργειας και χρηματοδότησης εξακολουθεί να πιέζει τις νέες οικοδομές.

Στον «πάγο» παραμένει έως το 2030 και ο φόρος υπεραξίας 15%, ο οποίος επιβάλλεται στο κέρδος που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης ενός ακινήτου. Αν και έχει θεσπιστεί, δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη, καθώς εκτιμάται ότι η ενεργοποίησή του θα μπορούσε να περιορίσει τις συναλλαγές.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επιστροφή κλειστών κατοικιών στην αγορά. Η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα των πρώτων 36 μηνών παρατείνεται έως το 2030 για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κενά ακίνητα σε μακροχρόνια μίσθωση ή μετατρέπουν κατοικίες από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Το μέτρο αφορά, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, κατοικίες έως 120 τ.μ., με προσαύξηση του ορίου για οικογένειες με περισσότερα παιδιά.

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Παράλληλα, έως το 2030 παρατείνεται το φορολογικό μπόνους για ανακαινίσεις, το οποίο προβλέπει έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Από το 2027 διευρύνεται και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.000 κατοίκους και στους 2.200 ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία, με την απαλλαγή να αφορά κύριες κατοικίες αξίας έως 400.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, επεκτείνονται οι περιορισμοί στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ από την 1η Ιουλίου 2027 αυξάνεται από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για συγκεκριμένες αγορές κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών.