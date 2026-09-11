Η δημόσια προσφορά της Star Bulk ξεκίνησε στις 9/9 και αφορά έως 4,3 εκατ. νέες κοινές μετοχές.

Αυξημένη ζήτηση από το επενδυτικό κοινό συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της Star Bulk Carriers στην Ελλάδα, με τις εγγραφές να φτάνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου τα 670 εκατ. ευρώ. Το ύψος των προσφορών οδηγεί σε υπερκάλυψη κοντά στις έξι φορές, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον στην τελική τιμή διάθεσης και στην κατανομή των νέων μετοχών.

Η δημόσια προσφορά της ναυτιλιακής εταιρείας ξεκίνησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και αφορά έως 4,3 εκατ. νέες κοινές μετοχές. Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 23 και 25,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα αργά το βράδυ.

Star Bulk: Τα καθαρά έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ

Με βάση το ανώτατο όριο των 25,50 ευρώ, η πλήρης διάθεση των 4,3 εκατ. μετοχών αντιστοιχεί σε μικτά έσοδα περίπου 109,7 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της προσφοράς και της εισαγωγής, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 7,3 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ.

Η ιδιαίτερα υψηλή υπερκάλυψη σημαίνει ότι το ποσοστό ικανοποίησης των εγγραφών θα είναι αναγκαστικά περιορισμένο, με το βάρος να πέφτει πλέον στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η κατανομή μεταξύ των επενδυτών. Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, τουλάχιστον το 30% των μετοχών προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση. Τα συγκεκριμένα ποσοστά μπορούν να αναπροσαρμοστούν κατά τη διαδικασία της τελικής κατανομής.