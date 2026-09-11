Η νέα ανάρτηση της Κατερίνα Καινούργιου αγκαλιά με την κόρη της, Ξένια.

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την τηλεοπτική επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου και η παρουσιάστρια φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο στο πλευρό της κόρης της.

Η παρουσιάστρια επιστρέφει στον Alpha για 6η συνεχόμενη χρονιά με την πρεμιέρα για την εκπομπή «Super Κατερίνα» να έχει ήδη οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 10:00.

Πριν όμως, η Κατερίνα Καινούριου να επιστρέψει στο τηλεοπτικό της πόστο, περνάει όσο περισσότερο χρόνο γίνεται μαζί με την κόρη της, Ξένια, την οποία έφερε στη ζωή τον Απρίλιου του 2026.

Αυτή τη φορά, μητέρα και κόρη, έκαναν μία βόλτα στα μαγαζιά, με την παρουσιάστρια να αναρτά μία κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου, τράβηξε την πιο τρυφερή selfie μπροστά σε καθρέπτη καταστήματος, προσθέτοντας στην σχετική λεζάντα: «Ραντεβού για ψώνια με το κορίτσι μου».

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Η ίδια, όπως συνηθίζει, επέλεξε να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της κόρης της, τοποθετώντας στο πρόσωπό της μία μεγάλη λευκή καρδιά.

Το φετινό καλοκαίρι, φαίνεται πως ήταν πιο όμορφο από κάθε άλλη χρονιά για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς απόλαυσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ως τριμελής οικογένεια, για πρώτη φορά.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Πάρο, την Κρήτη, τη Μύκονο και το Παρίσι, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις με την μικρή Ξένια.