Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 6η χρονιά.
Η «Super Κατερίνα» το απόλυτο ραντεβού των 10:00 έρχεται και φέτος με την πιο super ομάδα και την ακόμα πιο super ενέργεια!
Αποκλειστικά, επικαιρότητα, ψυχαγωγία, ενημέρωση, πρωταγωνιστές! Όσα συμβαίνουν γύρω μας, όσα συζητάμε και όσα θέλουμε να γνωρίζουμε, δίνουν καθημερινά ραντεβού στη «Super Κατερίνα».
Με live συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποκαλύψεις, κοινωνικά θέματα που μας αγγίζουν, τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό παρασκήνιο.
Την ομάδα της παρουσιάστριας θα πλαισιώνουν η Φρόσω Κυριαζή, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο Χάρης Χρονόπουλος, η Δάφνη Μπόκοτα, η Έλενα Πολυκάρπου, η Βάσια Μαυράκη και ο Πέτρος Συρίγος.
{https://www.youtube.com/watch?v=qRDqquMuL9E}