Η Ανθή Βούλγαρη δεν έκρυψε την έντονη αντίδρασή της για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μοιραία πτήση.

Στην τραγωδία που σημειώθηκε στην Τανάγρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πιλότοι, αναφέρθηκαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η Ανθή Βούλγαρη δεν έκρυψε την έντονη αντίδρασή της για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μοιραία πτήση, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τη συμμετοχή Ελλήνων χειριστών μαχητικών αεροσκαφών σε ιδιωτικές αεροπορικές διοργανώσεις.

«Αν δεν ήταν αυτό, θα ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς κλαίει όλη η Ελλάδα», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος, για να θέσει στη συνέχεια το ερώτημα: «Για ποιο λόγο πρέπει οι πιλότοι των μαχητικών αεροπλάνων να συμμετέχουν σε ένα air show ιδιώτη; Γιατί αυτό το air show δεν είναι της Πολεμικής Αεροπορίας».

Η Ανθή Βούλγαρη στάθηκε, παράλληλα, και στο κόστος που συνδέεται με τις πτήσεις των μαχητικών αεροσκαφών, παραπέμποντας στη συζήτηση που γίνεται κατά καιρούς για τα έξοδα των αναχαιτίσεων και των επιχειρησιακών πτήσεων.

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