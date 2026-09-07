Στόχος της δράσης «Πράσινα Σχολεία» είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η βελτίωση της θερμικής άνεσης και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των σχολικών υποδομών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ένα νέο σχέδιο για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των σχολείων δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με πρώτο βήμα την πιλοτική ένταξη 20 σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεργασία που ξεκίνησε μεταξύ των δύο πλευρών για την προετοιμασία και ωρίμανση επενδύσεων στις εκπαιδευτικές υποδομές. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο σχολικών κτιρίων, το οποίο θα συνδυάζει την ενεργειακή αποδοτικότητα με την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Πιλοτική δράση σε 20 σχολεία

Το πρόγραμμα «Πράσινα Σχολεία» αποτελεί την πρώτη πιλοτική εφαρμογή του σχεδιασμού. Προβλέπεται να αφορά 20 υφιστάμενα δημόσια σχολεία, τα οποία θα επιλεγούν από διαφορετικές περιοχές και κλιματικές ζώνες της Ελλάδας. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης έχει υποβληθεί πρόταση με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και, εφόσον εγκριθεί, θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός μεγαλύτερου προγράμματος πράσινης αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικό στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη βελτίωση των συνθηκών μέσα στις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση υποδομών που σχετίζονται με τη θέρμανση και την ψύξη, την πυρασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη συνολική λειτουργικότητα των σχολείων.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η επένδυση στις εκπαιδευτικές υποδομές είναι επένδυση στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο μέλλον της χώρας μας. Με αφετηρία το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο έθεσε σε εφαρμογή ένα ευρύ πλαίσιο ανακαινίσεων και ουσιαστικών παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες, προχωρούμε πλέον στον σχεδιασμό της επόμενης γενιάς εκπαιδευτικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη συνάψει συμφωνία τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχει ήδη υποβληθεί πρόταση για την ένταξη μιας πρώτης πιλοτικής φάσης 20 δημόσιων σχολείων με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση, εφόσον εγκριθεί, θα αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή ανάπτυξη μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για τα «Πράσινα Σχολεία». Ο σχεδιασμός μας, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Θέτουμε από σήμερα ως σταθερό στόχο να δημιουργήσουμε σχολεία με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, καλύτερες συνθήκες θέρμανσης, ψύξης και αερισμού και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια επιλογή που πρέπει να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των παιδιών μας και στους χώρους στους οποίους μεγαλώνουν, μαθαίνουν και δημιουργούν».

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Η επένδυση στις εκπαιδευτικές υποδομές είναι πρωτίστως επένδυση στους ανθρώπους και στο μέλλον της Ελλάδας. Κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια αξίζει να μαθαίνει σε ένα ασφαλές, σύγχρονο και υγιές περιβάλλον, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και στις προκλήσεις του αύριο. Συνδέοντας την πράσινη μετάβαση με τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών, μπορούμε να δημιουργήσουμε σχολεία που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες μάθησης, μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι υπερήφανη που συνεργάζεται με την Ελλάδα για την προώθηση αυτής της προσπάθειας, συμβάλλοντας στη δημιουργία εκπαιδευτικών υποδομών που θα παράγουν διαχρονική αξία για τις επόμενες γενιές».

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Έμφαση στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών

Η ενεργειακή αναβάθμιση δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση του κόστους λειτουργίας των σχολικών κτιρίων. Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία καλύτερων και πιο υγιών χώρων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα θα λειτουργήσουν ως παραδείγματα για την αξιολόγηση διαφορετικών τεχνικών λύσεων και πρακτικών. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια για τον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Η ΕΤΕπ θα παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη μέσω του InvestEU Advisory Hub, συμβάλλοντας στην προετοιμασία των επενδύσεων και στην αναζήτηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα, η συνεργασία αφορά ευρύτερα τις υποδομές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου βιώσιμων επενδύσεων. Το πιλοτικό πρόγραμμα των 20 σχολείων αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για πιο σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά και ανθεκτικά σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα.