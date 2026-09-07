Σφίγγουν οι σχέσεις του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία με τη γερμανική ακροδεξιά.

Ο Έλον Μασκ χαιρέτισε τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς στη Σαξονία-Άνχαλτ την Κυριακή, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, τόσο εντός Γερμανίας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Μπράβο!» έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X, σχολιάζοντας την ανάρτηση της συμπροέδρου της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), Άλις Βάιντελ, η οποία συνεχάρη τον επικεφαλής υποψήφιο του κόμματος, Ούλριχ Ζίγκμουντ.

{https://x.com/elonmusk/status/2096732358690910551}

Ο Ζίγκμουντ ευχαρίστησε τον δισεκατομμυριούχο για τη «στήριξή» του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι η Γερμανία θα μπορούσε να γίνει και πάλι «ένας τόπος στον οποίο αξίζει να επενδύει κανείς», εφόσον το κόμμα αναλάβει την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ.

{https://x.com/UlrichSiegmund/status/2096733298965848336}

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Ο Μασκ στηρίζει εδώ και χρόνια το AfD - το έκανε και κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις ομοσπονδιακές εκλογές της Γερμανίας το 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μια ταραχώδη σχέση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον περασμένο Μάιο του επιτέθηκε δημόσια με αφορμή την κριτική του Βερολίνου στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν, ανάρτησε στο Truth Social ένα στιγμιότυπο οθόνης με το προβλεπόμενο αποτέλεσμα της Κυριακής, χωρίς να το συνοδεύσει από κάποιο σχόλιο.

Το AfD συγκέντρωσε τελικά το 43,8% των ψήφων και κατέλαβε 39 από τις 83 έδρες - τρεις λιγότερες από την απόλυτη πλειοψηφία. Πρόκειται για το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει πετύχει ποτέ το κόμμα σε εκλογές κρατιδίου και το φέρνει πιο κοντά στην ανάληψη της διακυβέρνησης ενός γερμανικού κρατιδίου από οποιοδήποτε άλλο ακροδεξιό κόμμα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πανηγυρισμοί από την ακροδεξιά, ανησυχία στο κέντρο

Το αποτέλεσμα προκάλεσε ενθουσιασμό στους συμμάχους του κόμματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι συνεχάρη τη «φίλη» του Βάιντελ και δήλωσε: «Μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή».

{https://x.com/matteosalvinimi/status/2096643559956926946}

Ο ηγέτης της αυστριακής ακροδεξιάς, Χέρμπερτ Κικλ, υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι γκρέμισαν το πολιτικό «τείχος προστασίας» που είχε υψωθεί γύρω από το AfD, ενώ ο ηγέτης του ισπανικού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, έγραψε στο X ότι το αποτέλεσμα είναι «μεγάλη ελπίδα για τη Γερμανία και την Ευρώπη».

Ο ηγέτης του ακροδεξιού Restore Britain, Ρούπερτ Λόου, χαρακτήρισε το AfD «πηγή έμπνευσης». Συγχαρητήρια στο κόμμα έδωσε επίσης ο Ολλανδός ηγέτης της ακροδεξιάς, Γκερτ Βίλντερς.

{https://x.com/RupertLowe10/status/2096670964712890663?s=20}

{https://x.com/geertwilderspvv/status/2096641598494757122?s=20}

Σιωπή από Φάρατζ και Λεπέν

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, ότι ο σημαντικότερος λαϊκιστής-εθνικιστής ηγέτης της Βρετανίας, Νάιτζελ Φάρατζ, δεν είχε σχολιάσει δημοσίως το αποτέλεσμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Σιωπηλοί παρέμεναν επίσης οι ηγέτες της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά.

«Καμπανάκι» Σάντσεθ: Η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και στον κόσμο

Από την άλλη, ενώ ο Μασκ και η ευρωπαϊκή δεξιά πανηγύριζαν, κεντρώοι και αριστεροί πολιτικοί σε ολόκληρη την Ευρώπη έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου.

«Η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και στον κόσμο, σε μεγάλο βαθμό επειδή η παραδοσιακή δεξιά έχει παραδοθεί», δήλωσε ο ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Μια κυβέρνηση, όπως αυτή του προοδευτικού συνασπισμού που έχουμε στην Ισπανία, είναι σήμερα πιο απαραίτητη παρά ποτέ. Ο κόσμος μας κοιτά», συνέχισε ο Σάντσεθ απευθυνόμενος στους βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε το AfD ως μια «νεοναζιστική, αντιευρωπαϊκή, φιλο-πουτινική» πολιτική δύναμη, το πρόγραμμά του ως «προδοσία του ευρωπαϊκού πνεύματος» και κάλεσε «όλους όσοι απορρίπτουν το δηλητήριο του εξτρεμισμού» να «δώσουν επειγόντως απάντηση» στις κραυγές οργής των ψηφοφόρων.

{https://x.com/jnbarrot/status/2096906015262269469?s=46}

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έγραψε στο X ότι «μόνο ηλίθιοι ή προδότες» στην Πολωνία θα μπορούσαν να πανηγυρίζουν για το αποτέλεσμα.

{https://x.com/donaldtusk/status/2096672766871105834?s=20}

Ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπενζαμέν Χαντάντ, χαρακτήρισε τη νίκη «μια σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη», προειδοποιώντας ότι «ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν θα αποτελέσουν ποτέ λύση».

{https://x.com/benjaminhaddad/status/2096702140903272641?s=20}

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτης του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, χαρακτήρισε την επιστροφή του AfD «καταστροφική απόδειξη της τύφλωσης των κεντρώων πολιτικών της Ευρώπης» και δήλωσε: «Αυτή η καταστροφή είναι δικό τους έργο».

{https://x.com/JLMelenchon/status/2096642734496891346?s=20}

Στη Ρώμη, ο κυβερνητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι εμφανίστηκε διχασμένος. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «εξαιρετικά κακά νέα», ερχόμενος σε αντίθεση με τον κυβερνητικό εταίρο του, Σαλβίνι.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και οι επικεφαλής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, δεν είχαν τοποθετηθεί.

Με πληροφορίες από Politico