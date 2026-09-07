Σε ανάρτησή του, ο Αλέξης Χαρίτσης υποστήριξε ότι η ισχυρή επίδοση της AfD δεν αποτελεί εξέλιξη που προκαλεί έκπληξη, αλλά αποτέλεσμα μιας πορείας που, όπως σημειώνει, είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί.

Την εκλογική επικράτηση της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ σχολίασε ο Αλέξης Χαρίτσης, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «ιστορικό καμπανάκι για ολόκληρη την Ευρώπη».

Σε ανάρτησή του, ο Αλέξης Χαρίτσης υποστήριξε ότι η ισχυρή επίδοση της AfD δεν αποτελεί εξέλιξη που προκαλεί έκπληξη, αλλά αποτέλεσμα μιας πορείας που, όπως σημειώνει, είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί.

Ο Αλέξης Χαρίτσης απέδωσε την άνοδο της ακροδεξιάς σε μια σειρά πολιτικών επιλογών που, όπως υποστηρίζει, έχουν οδηγήσει σε αυξημένη ανασφάλεια και κοινωνικές ανισότητες.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για «χρόνια λιτότητας, ανασφάλειας, εγκατάλειψης ολόκληρων περιοχών και κοινωνικών ομάδων στην τύχη τους», ενώ άσκησε κριτική και στη μεταναστευτική πολιτική, την οποία χαρακτήρισε «το καλύτερο λίπασμα για τον ρατσισμό της ακροδεξιάς».

«Εκεί ακριβώς που ο φιλελευθερισμός απέτυχε και η Αριστερά υποχώρησε, ο εθνολαϊκισμός βρήκε χώρο να μεγαλώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το μήνυμα προς την Αριστερά

Ο Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η απάντηση της Αριστεράς στην ενίσχυση της ακροδεξιάς δεν μπορεί να περιορίζεται στην καταγγελία και στην αμυντική στάση.

Όπως σημείωσε, δεν αρκεί να επισημαίνεται τι δεν πρέπει να γίνει, αλλά απαιτείται μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση που θα δείχνει «τι μπορεί να γίνει διαφορετικά».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Αριστερά πρέπει να πείσει την κοινωνία πως μπορεί να αναλάβει την ευθύνη και να εφαρμόσει στην πράξη τις προτάσεις της.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ζήτησε «καθαρές θέσεις», χωρίς, όπως ανέφερε, «στρογγυλέματα» και χωρίς φόβο για πολιτική και ιδεολογική σύγκρουση όπου αυτή απαιτείται.

«Η Ακροδεξιά δεν πρέπει να εμφανίζεται ως η μόνη δύναμη»

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα βασικά στοιχήματα για τις προοδευτικές δυνάμεις είναι να μην επιτρέψουν στην Ακροδεξιά να εμφανίζεται ως η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να δώσει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Ακόμη και όταν, όπως σημειώνει, οι απαντήσεις που προτείνει η Ακροδεξιά είναι «επικίνδυνες».

Ο Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη για μια Αριστερά που θα μπορεί να λειτουργεί ενωτικά, να συσπειρώνει τις δυνάμεις της και να συνεργάζεται με ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.

Το βλέμμα στην Ελλάδα

Ο Αλέξης Χαρίτσης συνέδεσε την εκλογική άνοδο της AfD στη Γερμανία και με την κατάσταση στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι το ίδιο ζήτημα αφορά και την ελληνική Αριστερά.

Όπως υποστήριξε, η «στρατηγική κρίση της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από περιχαράκωση και μικρο-ανταγωνισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε την ανάγκη για «σύγκλιση, συμπόρευση και ενότητα» των ευρύτερων δυνατών δυνάμεων της πληθυντικής Αριστεράς.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια προσπάθεια δεν θα πρέπει να στηρίζεται στη λογική του «ελάχιστου κοινού παρονομαστή», αλλά σε ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα.

«Ο χρόνος δεν περισσεύει»

Σύμφωνα με τον Αλέξη Χαρίτση, το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης πρότασης που θα αφορά την «προστασία και προοπτική για την κοινωνική πλειοψηφία» και θα μπορεί να δημιουργήσει την πεποίθηση ότι υπάρχει μια πραγματική πολιτική εναλλακτική.

Όπως προειδοποίησε, αυτό είναι απαραίτητο να γίνει πριν η οργή και η ανασφάλεια μετατραπούν σε πολιτική δύναμη υπέρ της Ακροδεξιάς.

«Ο χρόνος δεν περισσεύει», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης.

{https://www.facebook.com/acharitsis/posts/pfbid02hLM77JyEV2GPKTxQDv3KEEDFS9EvZbbUk2p62fKwkaUGKLub2tP9kx2PRKduAXzil}