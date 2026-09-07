«Αντιπαθεί τον Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει, ένα θετικό δεν βρήκε στη ΝΔ;», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με την κριτική που ασκεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρομοίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης αυτή του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης.

«Κανείς από μας δεν είπε «δεν χωράει στη ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς». Αν ο ίδιος θέλει να είναι εκτός, είναι δική του επιλογή. Δεν είπε κανείς «δεν χωράει». Ο κ. Σαμαράς έκανε ένα βίντεο και είπε πέντε πράγματα για την κυβέρνηση. Τέμπη, διαφθορά, απευθείας αναθέσεις, πληθωρισμός, ακρίβεια, εξωτερική πολιτική. Τα χοντρά. Βλέπετε ένας άνθρωπος που έχει αυτή την αντίληψη, να έχει μεγάλη δυνατότητα σύμπτωσης με την κυβέρνηση;», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας στο Action24.

«Άκουσα το βίντεο αυτό και το λέω με σεβασμό στον πρόεδρο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, χωρίς να σου πουν ποιος είναι, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Τι διαφορετικό λέει; Τέμπη, διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί. Αυτά δεν λέει και η Κωνσταντοπούλου; Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσεις στην Ελλάδα που λένε αυτά, αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Βγάλε τον ήχο και την εικόνα και δες τη δήλωση γραπτά. Πείτε μου μια διαφορά. Κάτι διαφορετικό. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος, αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό, αυτό είναι παράλογο. Αντιπαθεί τον Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει, ένα θετικό δεν βρήκε στη ΝΔ;», τόνισε και πρόσθεσε: «Υπάρχει μια παροιμία που λέει «το γινάτι βγάζει μάτι», είναι χοντρό το γινάτι, είναι κρίμα».

Όπως σημείωσε «αν επιλέξει να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα είναι πολιτικός αντίπαλος; Τι θα είναι, πολιτικός σύμμαχος; Θα λέμε τι αγαπημένοι που είμαστε. Αν το επιλέξει πάμε σε πολιτική μάχη, λυπηρό είναι, δεν μου αρέσει αλλά...».

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