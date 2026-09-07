Βίντεο του Κώστα Τσουκαλά για την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το τραγούδι που αφιέρωσε στον Αλέξη Τσίπρα.

«Όταν δεν μπορεί να πει την αλήθεια ούτε για αυτό, θα τον εμπιστευτεί κανείς για τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την χώρα και την κοινωνία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αφορμή στάθηκε η απάντηση που έδωσε ο πρωθυπουργός στην επισήμανση του Γιώργου Ευγενίδη, του Star, στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, ότι μετά τους στίχους «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», στο τραγούδι «Δίδυμα Φεγγάρια» - που τραγούδησαν οι Δημήτρης Μητροπάνος και Αλέκα Κανελλίδου – υπάρχει και το ρεφρέν που λέει: «πώς να γλιτώσει, μάτια μου, ο ένας από τον άλλο, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια».

Ο δημοσιογράφος ρώτησε: «Μήπως είστε, κ. Πρόεδρε, «δίδυμα φεγγάρια» με τον κ. Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας, που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπείρωσης;».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την απάντηση του λέγοντας: «Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, την ανέμενα αυτή την ερώτηση. Αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το ΠΑΣΟΚ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κ. Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε ακριβώς αυτό όχι μία, αλλά δυο φορές προηγουμένως, όπως επιβεβαιώνεται και από το σχετικό βίντεο: