Αναλυτικά όσα επισημαίνονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανακολουθίες, διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και υποβάθμιση των θεσμών, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική περίοδος 2023-2027 δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα ανάπτυξης που επιχειρεί να παρουσιάσει το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί δείκτες κατατάσσουν την Ελλάδα στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Κατά τον ίδιο, η οικονομική μεγέθυνση δεν έχει μεταφραστεί σε αντίστοιχη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για την πλειονότητα των πολιτών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. Με αφορμή την αναφορά του πρωθυπουργού στα λεγόμενα «ήρεμα νερά», ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πολιτική προσέφερε περιθώριο στην Άγκυρα να προβάλλει τις αναθεωρητικές της θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ, όπως σημείωσε, ζητά συγκεκριμένη απάντηση στο ερώτημα γιατί η Αθήνα δεν προωθεί ευρωπαϊκές κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία.

Αναλυτικά:

«Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Χαρακτήρισε την τετραετία 2023-2027 ως τετραετία ανάπτυξης. Μόνο που τελικά αποδείχθηκε η τετραετία των χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της ΕΕ, την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών εμφάνισε τα «ήρεμα νερά» ως κάτι παρεμπίπτον, ενώ τα είχε κάνει σημαία δίνοντας χώρο στην Τουρκία να καλύπτει τις αναθεωρητικές λογικές της κάτω από δήθεν «καλές προθέσεις». Το ερώτημα που αρνείται να απαντήσει είναι απλό: γιατί δεν ζητεί ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;

Βάπτισε με θράσος ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το οποίο καταδικάστηκαν ήδη οι «κολλητοί» του κ. Μητσοτάκη που ο ίδιος επέλεξε να διοικούν τον οργανισμό και η χώρα θα πληρώσει πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το πάρτι διαφθοράς.

Πανικόβλητος γιατί μετά το δεξιό και το κεντρώο ακροατήριο του κουνάει μαντήλι, προσποιείται τον θεσμικό και τον συναινετικό.

Έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, έστησε το παρακράτος των υποκλοπών διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του.

«Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό» ξέραμε ότι είναι με τον κ. Τσίπρα στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών.

«Δίδυμα φεγγάρια» είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.

Αν έχει απορίες για το πως εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στη θητεία του πατέρα του, που παρέλαβε δημόσιο χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και σε τρία χρόνια το πήγε στο 111,6%.

Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνησης Καραμανλή, δε, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε στο 130% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε πλαστά στοιχεία στην ΕΕ και παρέδωσε έλλειμμα στο 15,4%.

Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη; Θυμάστε ότι το 2010 εσείς ο «αναντικατάστατος» Πρωθυπουργός που ψάχνουν στις 3 τα ξημερώματα, ψηφίσατε να πάει η χώρα στη δραχμή;

Ο Πρωθυπουργός νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, μπας και συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του.

Όμως δυστυχώς για εκείνον, τον αντίπαλο του θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και θα του στείλει τον λογαριασμό.

Με τη σημερινή του αναφορά εναντίον του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την εμμονή του με τα θηριώδη πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση καθώς και με τη λατρεία του στο νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Συνεπώς, να μην αγχώνεται για τη δημοσκοπική επίδοση του ΠΑΣΟΚ. Ας αρχίσει να φοβάται για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του.

Η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Η Ελλάδα δυστυχώς έχασε το στοίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Όμως υπάρχει άλλος δρόμος, με αυξημένη παραγωγικότητα, περιορισμό της σπατάλης και της διαφθοράς και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Είναι εφικτός και αναγκαίος με την πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ».