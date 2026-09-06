Από την πλευρά της Μόσχας, ο Πούτιν χαρακτήρισε «εξαιρετικά χρήσιμη» τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα στο Κίεβο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά τις πολύωρες συνομιλίες των δύο Αμερικανών απεσταλμένων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Οι επαφές εντάσσονται στην προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ήδη δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συνομιλίες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι έχει γνωστοποιήσει ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να τηρήσει προσωρινή παύση των αεροπορικών επιθέσεων εναντίον πόλεων που εμπλέκονται στη διαπραγματευτική διαδικασία, ζητώντας αντίστοιχη κίνηση από τη ρωσική πλευρά.

Από την πλευρά της Μόσχας, ο Πούτιν χαρακτήρισε «εξαιρετικά χρήσιμη» τη συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, ενώ από τον Λευκό Οίκο έχει διαμηνυθεί ότι τα επόμενα βήματα της αμερικανικής πρωτοβουλίας αναμένεται να γίνουν γνωστά τις επόμενες εβδομάδες.

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Η διπλή αποστολή των Γουίτκοφ και Κούσνερ – πρώτα στη Μόσχα και στη συνέχεια στο Κίεβο – καταδεικνύει την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ένδειξη για σημαντική συμφωνία, με τα βασικά ζητήματα του πολέμου και των απαιτούμενων εγγυήσεων ασφαλείας να παραμένουν στο τραπέζι.