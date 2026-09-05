Η παρουσία του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στη ρωσική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο Αμερικανοί συμμετέχουν στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να προωθήσει μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Νέα κινητικότητα στο διπλωματικό μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία καταγράφεται στη Μόσχα, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε μια προσωρινή παύση των επιθέσεων εναντίον του Κιέβου.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθούν επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα για τρεις ημέρες, σε μια κίνηση που μπορεί να λειτουργήσει ως μήνυμα αποκλιμάκωσης ενόψει των επαφών με την αμερικανική πλευρά.

Οι συνομιλίες με τον Πούτιν αναμένεται να επικεντρωθούν στην πορεία των διαπραγματεύσεων, στις βασικές διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και στις προϋποθέσεις που θέτει κάθε πλευρά για μια πιθανή συμφωνία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο εάν η νέα συνάντηση μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένα βήματα προς την αποκλιμάκωση ή εάν θα περιοριστεί σε μια ακόμη προσπάθεια καταγραφής των θέσεων των δύο πλευρών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση του Πούτιν να σταματήσουν για τρεις ημέρες οι επιθέσεις στο Κίεβο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εξέλιξης.

Η προσωρινή παύση δεν ισοδυναμεί με κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρο το ουκρανικό μέτωπο. Πρόκειται για περιορισμένη χρονικά απόφαση που αφορά τις επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Το βλέμμα τώρα στις συνομιλίες Πούτιν – Γουίτκοφ

Η συνάντηση στη Μόσχα αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κάθε ένδειξη για αλλαγή στάσης της Ρωσίας μπορεί να επηρεάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Από την άλλη πλευρά, η τριήμερη παύση των επιθέσεων στο Κίεβο αποτελεί περιορισμένης διάρκειας κίνηση και μένει να φανεί εάν θα υπάρξει συνέχεια μετά την ολοκλήρωσή της.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η νέα διπλωματική επαφή μπορεί να μετατραπεί από μια ακόμη συνάντηση υψηλού επιπέδου σε πραγματικό βήμα προς μια ευρύτερη κατάπαυση του πυρός και, τελικά, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.