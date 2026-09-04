«Η κατάσταση είναι κρίσιμη, αλλά δεν είναι σοβαρή»...

Αν μη τι άλλο ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει να μην τον αντιμάχονται μόνο οι πολιτικοί του αντίπαλοι, που όλως παραδόξως προέρχονται από το σύνολο του πολιτικού φάσματος, αλλά και οι παππούδες τους. Είτε ζουν είτε έχουν αποδομήσει εις Κύριον.

Μέχρι στιγμής είχαμε ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την καταγγελθείσα από την Εύα Καϊλή δολοφονία του παππού της από «κομμουνιστές εγκληματίες», που αποδείχθηκε πως τελικά δεν ήταν και τόσο δολοφονία, ούτε αφορούσε τον παππού της. Περισσότερο πάνω στον αντιπολιτευτικό οίστρο λέμε και καμιά μ@λ@κί@ ήταν η φάση, αφού σύμφωνα με παλαιότερη συνέντευξή της ως παιδί περνούσε ξέγνοιαστα καλοκαίρια με τον... ολοζώντανο παππού της.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα της «ένα θάνατο μακριά» βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου, να μετατρέψει τη γιαγιά της αυτή τη φορά σε πρωταγωνίστρια της πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί φέρεται να την πήρε τηλέφωνο έντρομη μην τυχόν ο Τσίπρας της πάρει τα βραχιόλια, με αφορμή τον «πατριωτικό φόρο» για το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων.

Δεδομένου πως αμφότερες οι τοποθετήσεις προέρχονται από στελέχη όχι της ΝΔ αλλά του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται αντιμέτωπο με υπαρξιακό κίνδυνο ενόψει εκλογών, φίλος της στήλης μας υπενθύμισε ένα ρητό που αποδίδεται στον Αυστριακό συγγραφέα Καρλ Κράους όταν περιέγραφε την παρακμή της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας πριν τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο: «Η κατάσταση είναι κρίσιμη, αλλά δεν είναι σοβαρή»...

Ν.Α.