Η συμφωνία για μια βιογραφική ταινία των Rolling Stones, φαίνεται να έχει κλείσει.

H ιστορία των Rolling Stones μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, καθώς σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, οι θρυλικοί ρόκερ έχουν υπογράψει συμφωνία για μια βιογραφική ταινία.

Ο frontman του συγκροτήματος Μικ Τζάγκερ και οι κιθαρίστες Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ φέρεται να υπέγραψαν συμβόλαιο με την 101 Studios, γνωστή για τις τηλεοπτικές σειρές Landman, Yellowstone και The Agency.

Μια πηγή είπε στην εφημερίδα The Sun, ότι «Η ιστορία των Rolling Stones έρχεται στη μεγάλη οθόνη». Η μπάντα αγαπάει τη δουλειά που έχουν κάνει τα 101 Studios στο παρελθόν και πιστεύει ότι είναι σε καλά χέρια. Αν και ακόμα είναι νωρίς, φαίνεται πως η συμφωνία έχει κλείσει.

«Δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία casting, αυτή τη στιγμή οργανώνεται το πώς θα είναι, τι ύφος θα έχει, καθώς και ποιες ιστορίες θα αφηγηθεί η ταινία», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα φέτος, ο Μικ Τζάγκερ παραδέχτηκε ότι είχε σκεφτεί πολύ μια βιογραφική ταινία και πως θέλει να τον υποδυθεί ένας ηθοποιός γύρω στα 20, όσο ήταν και ο ίδιος όταν έγινε διάσημος.

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Μιλώντας στο E Talk, ανέφερε: «Έχω σκεφτεί πολύ γι' αυτό, και το πρόβλημα με την επιλογή ηθοποιών είναι ότι θέλω να συμπεριληφθεί η αρχή, όταν γινόμασταν διάσημη. Δεν θέλω να αγνοήσω αυτό το κομμάτι» και πρόσθεσε: «Ήμουν μόλις 19-20 [ετών] και το θέμα είναι ότι πάντα επιλέγουν κάποιον (που είναι) 32 για να παίζει τον 19χρονο. Δεν το θέλω αυτό, θέλω να είναι κάποιος στα 20 του, τουλάχιστον», εξήγησε.

Ο 83χρονος ροκ σταρ θέλει επίσης έναν «αρκετά άγνωστο ηθοποιό» να τον υποδυθεί σε μια ταινία, εξηγώντας: «Θα ήταν ένας αρκετά άγνωστος ηθοποιός, δεν θα ήταν ένας μεγάλος σταρ, στο κατώφλι της φήμης».

«Θα πρέπει να έχουν αυτή την ενέργεια και μια αθωότητα για τον κόσμο του θεάματος, για το τι θα σου συμβεί όπως και την τρέλα και τη διασκέδαση που το συνοδεύει», συμπλήρωσε.

Επίσης, τον Ιούνιο, μιλώντας στο GQ για μια πιθανή βιογραφία των The Rolling Stones παραδέχτηκε ότι: «Ναι, με ενδιαφέρει, ξέρω πώς το βλέπω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις βιογραφικές ταινίες, αλλά τις περισσότερες φορές όταν κάνεις μία βιογραφία, καλύπτεις ένα μικρό τμήμα της ζωής κάποιου, πλαισιωμένο από άλλα στοιχεία. Πάρτε για παράδειγμα την ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν. Εστιάζει στη στιγμή που ο Μπομπ πέρασε στον ηλεκτρικό ήχο. Θα πρέπει να σκεφτείς: σε τι ακριβώς θα εστιάσεις; Ποια είναι τα δύο χρόνια που έχουν πραγματικό; Η ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν, για παράδειγμα, κάλυπτε δύο χρόνια, ενώ εκείνη για τον Τζέιμς Μπράουν, στην οποία ήμουν παραγωγός, κάλυπτε λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», εξήγησε ο Τζάγκερ.