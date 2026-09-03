Ελλειπή μέτρα ασφαλείας από την παραγωγή του Survivor καταγγέλει μεταξύ άλλων ο Σταύρος Φλώρος.

Νομικά εναντίον της παραγωγής του Survivor ετοιμάζεται να κινηθεί ο Σταύρος Φλώρος, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη κατά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο TMZ, ο 22χρονος ετοιμάζεται να καταθέσει μήνυση, ζητώντας αποζημίωση το ποσό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων (86 εκατ.ευρώ). Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Σταύρος Φλώρος υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός του ριάλιτι έγινε με δεδομένο ότι οι παίκτες θα ψάρευαν σε ανοιχτή θάλασσα, σε μία περιοχή που όπως καταγγέλει υπήρχε αυξημένη κίνηση τουριστικών σκαφών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, ειδικά οριοθετημένες ζώνες ούτε επαρκής σήμανση για την προειδοποίηση των διαγωνιζομένων.

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε τον Μαίο, σε περίοδο που το Survivor ήταν σε πλήρη εξέλιξη.Ο Σταύρος είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με άλλον έναν διαγωνιζόμενο, όταν ένα τουριστικό σκάφος πέρασε από πάνω του με μεγάλη ταχύτητα χτυπώντας τον με την προπέλλα.

Ο τραυματισμός του παίκτη ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και η άμεση παρέμβαση επιβαίνοντος στο τουριστικό σκάφος που τον χτύπησε ήταν καθοριστική, καθώς του τοποθέτησε αιμοστατικούς επιδέσμους στα άκρα. Μετά το περιστατικό, ο Φλώρος διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. Η νοσηλεία του διήρκεσε συνολικά 61 ημέρες, ενώ υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι.

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Πλέον, ο Σταύρος Φλώρος έχει προσφύγει δικαστικά κατά αρκετών εταιρειών μέσων ενημέρωσης που συμμετείχαν στην παραγωγή της 13ης σεζόν του «Survivor Greece», καταθέτοντας αγωγή για αμέλεια και απάτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ.