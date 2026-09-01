Οι επιχειρήσεις ανέφεραν ελλείψεις σε ορισμένα είδη, καθώς και προβλήματα στις οδικές μεταφορές, τα οποία συνέβαλαν στις καθυστερήσεις.

Οι ελλείψεις υλικών, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις και η νέα επιτάχυνση του κόστους εισροών συνέχισαν να ασκούν πιέσεις στην ελληνική μεταποίηση τον Αύγουστο, περιορίζοντας τον ρυθμό αύξησης της παραγωγής και δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global, οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα παρέμειναν ιστορικά υψηλές, παρά το γεγονός ότι οι χρόνοι παράδοσης επιμηκύνθηκαν με τον ηπιότερο ρυθμό από τον Μάρτιο. Οι επιχειρήσεις ανέφεραν ελλείψεις σε ορισμένα είδη, καθώς και προβλήματα στις οδικές μεταφορές, τα οποία συνέβαλαν στις καθυστερήσεις.

Οι δυσκολίες στην τροφοδοσία είχαν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή. Παρότι οι νέες παραγγελίες συνέχισαν να αυξάνονται, ο ρυθμός ενίσχυσης της παραγωγής επιβραδύνθηκε σε σχέση με τον Ιούλιο και παρέμεινε μέτριος.

Την ίδια ώρα, οι μεγαλύτερες εισροές νέων εργασιών σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις οδήγησαν σε νέα συσσώρευση αδιεκπεραίωτων εργασιών. Η αύξηση ήταν οριακή, αλλά αποτέλεσε την πρώτη που καταγράφεται τους τελευταίους τρεις μήνες.

Κόστος παραγωγής

Πρόσθετη πίεση στις επιχειρήσεις προήλθε από το κόστος παραγωγής. Οι τιμές εισροών αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό τον Αύγουστο, καθώς οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλότερες χρεώσεις για ενέργεια, καύσιμα και υλικά, ιδιαίτερα για προϊόντα που συνδέονται με το πετρέλαιο.

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Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, αν και παρέμεινε ιστορικά υψηλός. Ο συνδυασμός ταχύτερης αύξησης του κόστους και ασθενέστερης ανόδου των τιμών εκροών εντείνει τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην τροφοδοσία αυξάνοντας τις αγορές εισροών με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις οδήγησαν σε περαιτέρω, έστω οριακή, μείωση των αποθεμάτων προμηθειών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πάντως, η συνολική εικόνα του κλάδου παρέμεινε αναπτυξιακή. Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για την ελληνική μεταποίηση διαμορφώθηκε στις 54,4 μονάδες τον Αύγουστο, έναντι 54,3 μονάδων τον Ιούλιο, καταγράφοντας την ισχυρότερη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών από τον Μάρτιο.

Στήριγμα αποτέλεσαν κυρίως οι νέες παραγγελίες, οι οποίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, χάρη στην ενισχυμένη ζήτηση από τους πελάτες. Οι νέες εξαγωγικές παραγγελίες αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, αν και με οριακό ρυθμό.

Αγορά εργασίας

Θετική ήταν και η εικόνα στην αγορά εργασίας. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αύξησαν περαιτέρω το προσωπικό τους για να ανταποκριθούν στις μεγαλύτερες απαιτήσεις παραγωγής, με τον ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας να επιταχύνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025.

Παράλληλα, οι προσπάθειες των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν αποθέματα ασφαλείας οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων, με τον σχετικό ρυθμό να είναι ο ταχύτερος από τον Ιούνιο του 2008.

Παρά τις δυσκολίες, η αισιοδοξία των Ελλήνων κατασκευαστών για την παραγωγή κατά τους επόμενους 12 μήνες ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024. Το θετικό κλίμα συνδέθηκε με την αύξηση των νέων παραγγελιών, την προσέλκυση νέων πελατών και τα σχέδια για επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις.