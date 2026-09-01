Το Πεκίνο υποστηρίζει πως τα νέα τέλη ενδέχεται να παραβιάζουν τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η Γαλλία ξεκίνησε την Τρίτη την επιβολή νέων κυρώσεων στους κολοσσούς της fast fashion, σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει την αλματώδη αύξηση των πωλήσεων φθηνών ενδυμάτων από ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι κυρώσεις - που αποτελούν μέρος ενός νόμου για τη fast fashion που ψηφίστηκε τον Ιούνιο προκειμένουν να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές ανησυχίες για την μαζική παραγωγή - κυμαίνονται από 0,25€ για ένα μποξεράκι ή ένα ζευγάρι κάλτσες έως 12€ για ένα παλτό, με το συνολικό ποσό να περιορίζεται στο 50% της τιμής πώλησης του προϊόντος προ φόρων.

Αυτές οι κυρώσεις έρχονται να προστεθούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Shein, καθώς η κατάργηση της αφορολόγητης εισαγωγής για φθηνά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ προκάλεσε κατακόρυφη πτώση της αποτίμησής της, λίγο πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την Τρίτη.

Ούτε η Shein ούτε η Temu ανταποκρίθηκαν σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τα νέα τέλη, ωστόσο ο εκπρόσωπος της Shein στη Γαλλία, Quentin Ruffat, είχε δηλώσει παλαιότερα ότι τα πρόστιμα θα βλάψουν τους καταναλωτές αυξάνοντας τις τιμές.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας χαρακτήρισε τον γαλλικό νόμο ως διάκριση και εμπορικό φραγμό, αναφέροντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

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Ο τύπος υπολογισμού των τελών βασίζεται σε διάφορους παράγοντες

Τα γαλλικά πρόστιμα, τα οποία προγραμματίζεται να αυξηθούν περαιτέρω από το 2030, υπολογίζονται βάσει ενός τύπου που λαμβάνει υπόψη τον συνολικό αριθμό των προϊόντων που πωλούνται, τις τιμές τους, καθώς και τη δυνατότητα επισκευής τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κατάλογος προϊόντων της Shein περιελάμβανε περισσότερα από 2 εκατομμύρια είδη έως τις 31 Μαρτίου, με 4.700 νέα στυλ ένδυσης την ημέρα. Από την άλλη, οι ευρωπαϊκές εταιρείες λιανικής, όπως η Zara της Inditex και η H&M, προσφέρουν μικρότερη ποικιλία προϊόντων στις ιστοσελίδες τους και δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τις νέες κυρώσεις.

Βάσει των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διαθέτουν έναν φορέα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Extended Producer Responsibility), ο οποίος εισπράττει τέλη από τους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προκειμένου να χρηματοδοτεί τη συλλογή, τη διαλογή και την ανακύκλωση των απορριφθέντων ρούχων.

Ο γαλλικός οργανισμός που δημιουργήθηκε θα εισπράττει τα νέα αυτά πρόστιμα από τον εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή της fast fashion.