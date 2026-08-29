Οι ξέγνοιαστες στιγμές στη Γαλλική Ριβιέρα.

Τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στη Γαλλική Ριβιέρα απολαμβάνει η Ιρίνα Σάικ, η οποία μοιράστηκε με τους περισσότερους από 23 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της.

Η καλλονή άφησε για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και επέλεξε τη νότια Γαλλία για μερικές ημέρες χαλάρωσης, γεμάτες θάλασσα, ήλιο και καλοκαιρινές δραστηριότητες.

«Κάτι από γαλλικό καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τη φράση με μια σειρά από στιγμιότυπα που αποτυπώνουν το κλίμα των διακοπών της.

{https://www.instagram.com/p/DcoAeMjCEYr/}

Στις φωτογραφίες η Ιρίνα Σάικ ποζάρει με διαφορετικά μαγιό και ανάλαφρα καλοκαιρινά σύνολα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα εμφανίζεται να χαλαρώνει δίπλα στη θάλασσα και να απολαμβάνει το εντυπωσιακό τοπίο της Γαλλικής Ριβιέρας.

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Από το άλμπουμ δεν λείπουν οι πιο ανέμελες στιγμές. Το διάσημο μοντέλο δοκίμασε paddleboard την ώρα του ηλιοβασιλέματος, πέρασε χρόνο με τον σκύλο της, ενώ σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε εμφανίζεται να κάνει twerking, δείχνοντας την πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της.

Το καλοκαιρινό σκηνικό συμπληρώνουν εικόνες από καταπράσινους κήπους, καλάθια γεμάτα φρέσκα φρούτα, μια εντυπωσιακή κατακόκκινη πανσέληνο και τον φωτισμένο παραθαλάσσιο οικισμό τη νύχτα.