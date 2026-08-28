Η Madonna «αποχαιρετά» τις διακοπές με άλλη μία συλλογή φωτογραφιών.

Άλλη μία συλλογή φωτογραφιών από τις διακοπές της στην Ελλάδα δημοσίευσε η Madonna στο Instagram.

Με την ανάρτηση, η «βασίλισσα» της ποπ σηματοδοτεί το τέλος των διακοπών της, ενώ συνοδεύει τις φωτογραφίες της με το «My Sins Are My Savior», τραγούδι από το 15ο στούντιο άλμπουμ της, το «Confessions II», που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου.

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Στην Ελλάδα, η Madonna επισκέφθηκε την Πάτμο, την Κέρκυρα, αλλά και μονές στα Μετέωρα. Στο νησί των Φαιάκων η σταρ γιόρτασε και τα 68α γενέθλιά της και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να της ευχηθεί. «Χρόνια πολλά Madonna! Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα! Να ξαναέρθεις του χρόνου», έγραψε στα social media ο πρωθυπουργός.

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