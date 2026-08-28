Η Ντόλι Πάρτον πέθανε, την περασμένη Τρίτη, σε ηλικία 80 ετών.

Το Τενεσί σχεδιάζει τη μετονομασία του διεθνούς αεροδρομίου του Νάσβιλ σε «Ντόλι Πάρτον» ως φόρο τιμής στη «βασίλισσα της κάντρι» που έφυγε από τη ζωή, την Τρίτη, σε ηλικία 80 ετών.

Όπως έγινε γνωστό o κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, και ο διευθύνων σύμβουλος της Αρχής Αεροδρομίου του Μητροπολιτικού Νάσβιλ τάχθηκαν υπέρ της αλλαγής ονόματος κάτι που αναμένεται να τεθεί το θέμα στη συνεδρίαση της αρχής τον επόμενο μήνα.

«Σε ένα μέρος όπου το Τενεσί καλωσορίζει τον κόσμο, θα ήταν πολύ ταιριαστό το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ να φέρει το όνομα της αγαπημένης της πολιτείας μας και να υποδέχεται τους ταξιδιώτες με τη διαχρονική κληρονομιά της μουσικής, της γενναιοδωρίας, της πίστης και της καλοσύνης της Ντόλι», δήλωσε ο Μπιλ Λι.