Αντί για την Ντόλι Πάρτον, έδειξαν φωτογραφία της Κέλι Βον.

Το CNN αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια της Ντόλι Πάρτον, καθώς σε αφιέρωμα για τη «βασίλισσα» της κάντρι έδειξε φωτογραφία σωσία της, αντί για την καλλιτέχνιδα που πέθανε στα 80 χρόνια της.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Laura Coates Live», σε ρεπορτάζ για τον θάνατο της εμβληματικής τραγουδίστριας, προβλήθηκε φωτογραφία που στην πραγματικότητα ήταν της Κέλι Βον, μια καλλιτέχνιδα στο Λας Βέγκας που έχει κάνει καριέρα εμφανιζόμενη ως Ντόλι Πάρτον.

«Λυπούμαστε για το λάθος και ζητάμε συγγνώμη από την οικογένεια Πάρτον», ανέφεραν από CNN στο Variety. Η φωτογραφία που προβλήθηκε στην εκπομπή του CNN ήταν από τις 26 Δεκεμβρίου 2025, όταν η Βον εμφανίστηκε στην προβολή της ταινίας «Song Sung Blue».

«Άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από φίλους που έλεγαν ότι με έδειξε το CNN και δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε η Κέλι Βον στη New York Post. «Ήμουν ήδη συντετριμμένη μετά την απώλεια της Ντόλι, λόγω όλων αυτών που μου έδωσε ως γυναίκα και καλλιτέχνιδα. Το να βλέπω τη φωτογραφία μου στην οθόνη ήταν απλά περίεργο», συμπλήρωσε.