«Η αγαπημένη μας Ντόλι Πάρτον αφιέρωσε τη ζωή και την καριέρα της φέρνοντας χαρά, γέλιο, ελπίδα και ακεραιότητα σε ό,τι άγγιζε» σημείωσαν μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι της σταρ.

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton) η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες σε ηλικία 80 ετών έδινε τους τελευταίους μήνες της ζωής της μια αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποι της ερμηνεύτριας του «Jolene» με δήλωσή τους στο περιοδικό PEOPLE χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή της νόσου.

«Η αγαπημένη μας Ντόλι Πάρτον αφιέρωσε τη ζωή και την καριέρα της φέρνοντας χαρά, γέλιο, ελπίδα και ακεραιότητα σε ό,τι άγγιζε. Η απαράμιλλη γενναιοδωρία της βοήθησε τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τους οποίους δεν συνάντησε ποτέ, όμως ήταν πάντα εκεί για να προσφέρει ένα χέρι βοήθειας», σημείωσαν μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι της σταρ υπογραμμίζοντας παράλληλα τόσο το φιλανθρωπικό της έργο μέσω του προγράμματος Imagination Library όσο και τη συμβολή της στη χρηματοδότηση έρευνας για τη δημιουργία εμβολίων.

«Αφού αντιμετώπισε με θάρρος μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Ντόλι αποχαιρέτησε την επίγεια ζωή της στο Αντικαρκινικό Κέντρο Vanderbilt-Ingram, περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα», συμπλήρωσαν.

Όπως αναφέρει το People, η σταρ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα με τα νεφρά και το ανοσοποιητικό της σύστημα.

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Τον θάνατό της ανακοίνωσε αρχικά ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ (Bryan Seaver), μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.