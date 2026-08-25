«Δεν υπήρξε ποτέ καμία σαν αυτήν, και ποτέ δεν θα υπάρξει», αναφέρει ο Πρόεδρος Τραμπ για την Ντόλι Πάρτον.

Τη «βασίλισσα της κάντρι» Ντόλι Πάρτον αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την είδηση του θανάτου της τραγουδίστριας σε ηλικία 80 ετών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial, ο Τραμπ κάνει λόγια για «πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους», ενώ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια θα κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα προς τιμήν της.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι υπήρξε «μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της κάντρι», υπογραμμίζοντας την εξαιρετική της διαδρομή και τη μοναδικότητά της στη μουισκή βιομηχανία.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου έπειτα από σειρά προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στον χώρο της μουσικής.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω ότι η Ντόλι Πάρτον, μια από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της κάντρι, και πολύ περισσότερο, ΠΟΤΕ, μόλις έφυγε από τη ζωή. Αυτή είναι μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία σαν αυτήν, και ποτέ δεν θα υπάρξει. Προς τιμήν της, η αμερικανική σημαία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες θα κυματίζουν μεσίστιες για μια εβδομάδα, ξεκινώντας απόψε στις 6:00 μ.μ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι! Ο κόσμος σε αγαπά».