Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας, σε μία περιοχή με πολύ κόσμο κατά της βραδινές ώρες.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (25/08) στην Αλπουφέιρα της Πορτογαλίας, όταν ένας 35χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του προς πεζούς και αστυνομικούς στην περιοχή της Ούρα, όπου βρίσκονται πολλά μαγαζιά νυκτερινής διασκέδασης.

Σύμφωνα με την πορτογαλική χωροφυλακή (GNR), συνολικά 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί. Ένα από τα θύματα υπέστη σοβαρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι 11 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, στη Rua Francisco Sá Carneiro, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αλμπουφέιρα.

{https://x.com/Renascenca/status/2092158342948897042}

Όπως αναφέρει η GNR, ο 35χρονος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στον δρόμο, όταν ξεκίνησε το όχημα. Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να σταματήσει, ωστόσο εκείνος φέρεται να αγνόησε την εντολή και να έκανε αναστροφή.

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Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί επιχείρησαν ξανά να τον σταματήσουν. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και κατευθύνθηκε με το όχημα προς πεζούς και το σημείο όπου βρισκόταν αστυνομικοί, με αποτέλεσμα να παρασύρει αρκετά άτομα.

Στη συνέχεια, στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Εγκατέλειψε το όχημα και συνελήφθη

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί, καθώς εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Οι τραυματίες δέχθηκαν άμεσα ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

{https://x.com/CanadianTuga69/status/2092213766637191336}

Θετικός στο αλκοτέστ ο οδηγός

Ο 35χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 1,29 γραμμάρια ανά λίτρο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι αρχές τον κρατούν με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.