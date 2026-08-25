Το ρομπότ τερμάτισε σε 9.39, το ρεκόρ του Μπολτ είναι 9.58.

Κινεζικό ρομπότ έτρεξε τα 100 μ. σε 9.39, πιο γρήγορα από παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα, που κατέχει ο Γιουσέιν Μπολτ από το 2009.

Το Tiangong Ultra, που ανέπτυξε το Κέντρο Καινοτομίας Ανθρωποειδών Ρομπότ Πεκίνου, τερμάτισε σε 9.39 σε προκριματικό των World Humanoid Robot Games που διεξάγονται στην πρωτεύουσα της Κίνας.

Παρότι έμεινε πίσω στην εκκίνηση, το Tiangong Ultra είχε καλύτερο φίνις και στον τερματισμό νίκησε το Lightning της εταιρείας Honor, που τερμάτισε σε 9.47. Και αυτό ήταν πιο γρήγορο από τον Γιουσέιν Μπολτ, ο οποίος τερμάτισε σε 9.58 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Βερολίνου το 2009, ρεκόρ που «αντέχει» ακόμα.

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Αμέσως μετά τον τερματισμό μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο άνθρωποι με φορεία, που απομάκρυναν τα ρομπότ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν τη μεγάλη βελτίωση που έχει καταγραφεί από την περσινή πρώτη διοργάνωση, όταν το Tiangong Ultra επικράτησε στα 100 μ. με 21.50.

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Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, σε δοκιμές το Lightning έχει τρέξει τα 100 μ. σε 9.32, πιάνοντας μέγιστη ταχύτητα 14,5 μέτρα το δευτερόλεπτο. Είναι αυτό που νίκησε στον ημιμαραθώνιο για ρομπότ που έγινε φέτος στο Πεκίνο με 50:26, επίσης πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ρεκόρ (56:51). Στον ημιμαραθώνιο τα πόδια του Lightning ήταν 95 εκατοστά, αλλά για τα World Humanoid Robot Games οι δημιουργοί του τα έκαναν ψηλότερα (1,05 μ.).

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 2.056 ρομπότ από 666 ομάδες, οι οποίες προέρχονται από 16 χώρες. Συνολικά η διοργάνωση περιλαμβάνει 51 αγώνες, μεταξύ άλλων ποδόσφαιρο και χορό.

Με πληροφορίες από Reuters