Ανθρωποειδή ρομπότ θα αναλάβουν τη διακίνηση αποσκευών στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος σε αεροδρόμιο της Ιαπωνίας.

Η Japan Airlines εισαγάγει από τις αρχές Μαΐου - δοκιμαστικά - ρομπότ στο αεροδρόμιο του Τόκιο, καθώς αυξάνεται ραγδαία ο εισερχόμενος τουρισμός στη χώρα - όπως και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού.



Οι χειριστές αποσκευών της Ιαπωνίας θα αποκτήσουν σύντομα επιπλέον «προσωπικό» στο αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο - αν και οι νέοι συνάδελφοί τους θα χρειάζονται τακτικά διαλείμματα για... επαναφόρτιση.

Στόχος της Japan Airlines είναι η μόνιμη χρήση των ρομπότ, ως λύση στη χρόνια έλλειψη εργατικού δυναμικού στη χώρα.

Τα ρομπότ, κινεζικής κατασκευής, θα μετακινούν αποσκευές και φορτία στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο Haneda, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 60 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Η δοκιμαστική περίοδος θα διαρκέσει έως το 2028.

Ο πρόεδρος της JAL Ground Service, Γιοσιτέρου Σουζούκι, δήλωσε ότι η χρήση ρομπότ για βαριές σωματικές εργασίες θα «μειώσει την επιβάρυνση των εργαζομένων και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ορισμένα κρίσιμα καθήκοντα – όπως η διαχείριση της ασφάλειας – θα συνεχίσουν να εκτελούνται από ανθρώπους.

Η Ιαπωνία δυσκολεύεται να διαχειριστεί την αύξηση των τουριστών από το εξωτερικό ταυτόχρονα με τη γήρανση και τη μείωση του πληθυσμού της.

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τη χώρα τους πρώτους δύο μήνες του 2026, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Ιαπωνίας, μετά από το ρεκόρ των 42,7 εκατομμυρίων την περασμένη χρονιά - παρά τη μείωση του τουρισμού από την Κίνα λόγω διπλωματικής έντασης μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ιαπωνία θα χρειαστεί περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια ξένους εργαζόμενους έως το 2040 για να πετύχει τους στόχους ανάπτυξης, καθώς το εγχώριο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να μειώνεται. Ο ξένος πληθυσμός της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά η κυβέρνηση δέχεται πολιτικές πιέσεις να περιορίσει τη μετανάστευση.

Τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν συνεχόμενα για δύο έως τρεις ώρες και αεροπορικές εταιρείες σχεδιάζουν να τα χρησιμοποιήσουν και για άλλες εργασίες, όπως ο καθαρισμός των καμπινών των αεροσκαφών.

Με πληροφορίες από Guardian