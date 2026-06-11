Καταγγελία επιβάτη στο Dnews για πλήρη έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς ΗΣΑΠ στον σταθμό «Άνω Πατήσια».

Μία φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ σε ξερά χόρτα κοντά στις γραμμές του ΗΣΑΠ είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών «Νέα Ιωνία» και «Ειρήνη».

Οι συρμοί κινούνταν από τον σταθμό «Πειραιάς» έως και τη «Νέα Ιωνία» και από την «Ειρήνη» ως την «Κηφισιά» προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες που περίμεναν στους άλλους σταθμούς χωρίς να υπάρχει σαφής ενημέρωση. Χαρακτηριστική είναι καταγγελία επιβάτη στο Dnews, πως δεν υπήρχε ενημέρωση στον σταθμό «Άνω Πατήσια» για την κυκλοφορία των συρμών.

Αργότερα οι επιβάτες σε άλλους σταθμούς ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα για τεχνικό πρόβλημα και πως θα διακοπεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά, για την οποία ενημερώθηκε περίπου στις 22:30, κατασβέστηκε γρήγορα. Η φωτιά ξέσπασε σε ξηρά χόρτα στο ύψος του σταθμού του ΗΣΑΠ στο Ηράκλειο. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.