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Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε ξημερώματα στον ζωολογικό κήπο.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για τη φωτιά που ξέσπασε σε ζωολογικό κήπο The Jungle Box στο Buntingford της Βρετανίας με αποτέλεσμα όλα τα ζώα να καούν.

Οι διασώστες κατάφεραν να βρουν ζωντανή μόνο ένα μωρό χελώνα στα αποκαΐδια.

Όλα τα ζώα, ανάμεσά τους σουρικάτες και γιγάντιες χελώνες πέθαναν στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) την Τετάρτη.

Σουρικάτες, φίδια, γιγάντιες χελώνες, ιγκουάνα, κουκουβάγιες και γενέτες, ήταν ανάμεσα στα ζώα που κάηκαν και δεν κατάφεραν να επιζήσουν από τη φωτιά.

{https://x.com/TheGriftReport/status/2064943209403277774}

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Στον ζωολογικό κήπο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν βρισκόταν κάποιος και οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την έκτασή της πριν μεταπηδήσει σε γειτονικές μονάδες.

{https://x.com/GHRBucks/status/2065049717889814873}

Ο βοηθός του επικεφαλής της πυροσβεστικής, ο Ντάρεν Κουκ, επιβεβαίωσε πως οι μονάδες της υπηρεσίες εργάστηκαν πολύ σκληρά για την κατάσβεση αλλά δυστυχώς τα ζώα που βρίσκοντας στον χώρο είναι νεκρά.