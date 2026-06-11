Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό σκάφος που πραγματοποιεί ημερήσιες κρουαζιέρες στους Παξούς.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου στους Παξούς, όταν ξέσπασε φωτιά σε ημερόπλοιο που πραγματοποιούσε ημερήσιες κρουαζιέρες στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το kerkyrasimera.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, επεκτεινόμενη και σε δεύτερο ελλιμενισμένο σκάφος που βρισκόταν κοντά στο σημείο. Το ημερόπλοιο είχε ήδη ολοκληρώσει το δρομολόγιό του από την Πάργα προς τους Παξούς και είχε αποβιβάσει τους επιβάτες του, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με δυνάμεις του Λιμενικού και άλλων υπηρεσιών να σπεύδουν στο σημείο, επιχειρώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε περισσότερα σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στην περιοχή. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε μέτρα ασφάλειας στον χώρο του λιμανιού. Μέχρι στιγμής, τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.

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