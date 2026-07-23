Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας απέδωσε, μεταξύ άλλων, την απόφαση στην έλλειψη ασφάλειας στην περιοχή.

Την απόσυρση δύο πολεμικών πλοίων που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, εγκαταλείποντας προς το παρόν τα σχέδια για μία πιθανή συμμετοχή σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για το ναρκαλιευτικό Fulda και το πλοίο ανεφοδιασμού Fusel τα οποία είχαν σταθμεύσει τον Ιούνιο στο Τζιμπουτί, μετά τη διέλευσή τους από τη Διώρυγα του Σουέζ. Τα δύο πλοία βρίσκονταν σε ετοιμότητα ενόψει μιας ενδεχόμενης αποστολής αποναρκοθέτησης, ωστόσο το Βερολίνο έδωσε πλέον εντολή να επιστρέψουν στη Μεσόγειο.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας απέδωσε την απόφαση στην έλλειψη ασφάλειας στην περιοχή, εξαιτίας των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν διαφαίνεται καμία ρεαλιστική προοπτική έναρξης της αποστολής στο άμεσο μέλλον, γεγονός που καθιστά αδικαιολόγητη την παραμονή των πλοίων στην περιοχή.

Κάθε πλοίο διαθέτει πλήρωμα περίπου 70 ατόμων, ενώ συνολικά στην αποστολή συμμετέχουν περίπου 140 ναύτες.

Η αποστολή είχε σχεδιαστεί μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά εμπορικών και πετρελαϊκών πλοίων στην περιοχή, με τις τελευταίες επιθέσεις σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια να αποδίδονται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη.

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Το Βερολίνο εξακολουθεί να διαμηνύει ότι οποιαδήποτε γερμανική συμμετοχή σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ προϋποθέτει μια σταθερή και διατηρήσιμη κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το μήνυμα αυτό επανέλαβε και ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ερυθρά Θάλασσα. Όπως δήλωσε, η κατάσταση «κινείται ξεκάθαρα προς τη λάθος κατεύθυνση», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις που να επιτρέπουν αισιοδοξία για μια επικείμενη κατάπαυση του πυρός, πολύ περισσότερο για μια μόνιμη ειρηνευτική λύση στην περιοχή.