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Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.

Φωτιά εκδηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στον δήμο Θέρμης, το βράδυ της Πέμπτης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Λιβάδι, σε αγροτοδασική έκταση και σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στην επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς συμμετέχουν 46 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2080370776444661930}

51 φωτιές σε 24 ώρες, πρόστιμα σε Δράμα και Κέρκυρα

Από τις 18:00 της Τετάρτης έως την ίδια ώρα σήμερα, Πέμπτη, εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές φωτιές, από τις οποίες οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

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Επίσης, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι χθες επιβλήθηκαν άλλα δύο πρόστιμα, στη Δράμα και την Κέρκυρα. Στην πρώτη περίπτωση, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.546,88 ευρώ για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης. Στην Κέρκυρα, το πρόστιμο που επιβλήθηκε ανέρχεται σε 1.312,50 ευρώ και αφορούσε την απόρριψη υπολειμμάτων καπνίσματος.

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς στη Ρόδο την Παρασκευή

Για αύριο, Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς (κατηγορία 4), στην περιφερειακή ενότητα της Ρόδου, σύμφωνα με τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2080232839207919668}