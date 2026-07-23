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Η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών.

Χειροπέδες σε έναν 51χρονο πέρασαν την Πέμπτη (23/07) στελέχη του ΑΚΑΕΕ Θεσσαλονίκης, ως υπαίτιου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λαγυνά-Δερβένι στη Θεσσαλονίκη.

Ο 51χρονος ημεδαπός φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με την κατάσταση να είναι υπό έλεγχο μετά από πολύωρη μάχη της Πυροσβεστικής με τις φλόγες.

Ο 51χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

7 εναέρια στο Δερβένι, ήχησε το 112

Η φωτιά στο Δερβένι εκδηλώθηκε γύρω στις 9:00, ενώ στις 09:56 εστάλη μήνυμα από το «112» για ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα). Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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214 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 188 (87,85%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,15%) από πρόθεση.