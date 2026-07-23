Η νέα σειρά Galaxy Z προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες σχεδιασμένες για παραγωγικότητα, ψυχαγωγία και αυτοέκφραση.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε σήμερα τη νέα σειρά Galaxy Z, την πιο ολοκληρωμένη σειρά συσκευών της μέχρι στιγμής, η οποία σχεδιάστηκε για να επεκτείνει την εμπειρία των αναδιπλούμενων συσκευών σε ένα ευρύτερο κοινό. Η σειρά εισάγει το Galaxy Z Fold8, το οποίο διαθέτει έναν νέο και συναρπαστικό σχεδιασμό (form factor), εμπνευσμένο από τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ανακαλύπτουν, εξερευνούν και αλληλεπιδρούν με το αγαπημένο τους περιεχόμενο.

Το νέο lineup περιλαμβάνει επίσης το Galaxy Z Fold8 Ultra, το οποίο φέρνει για πρώτη φορά το πρότυπο «Ultra» της Samsung στα αναδιπλούμενα smartphone της. Η συσκευή προσφέρει παραγωγικότητα και δυνατότητες δημιουργίας περιεχομένου. Δίπλα του, το Galaxy Z Flip8 —το πιο κομψό μοντέλο της σειράς μέχρι σήμερα— σχεδιάστηκε για προσωπική έκφραση και γρήγορη αλληλεπίδραση κάθε στιγμή της ημέρας. Βασισμένη σε επτά γενιές υψηλού σχεδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών, η νέα σειρά Galaxy Z προσφέρει περισσότερες επιλογές, σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, με τρεις ξεχωριστές συσκευές που φιλοδοξούν να ανταποκριθούν σε κάθε διαφορετική ανάγκη.

Το Galaxy AI έχει προσαρμοστεί ειδικά για κάθε τύπο συσκευής της σειράς. Το Multitasking γίνεται εύκολο χάρη στις μεγάλες οθόνες των Galaxy Z Fold8 και Fold8 Ultra, ενώ η έξυπνη εξωτερική οθόνη FlexWindow του Galaxy Z Flip8, με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI-native), διατηρεί τις χρήσιμες πληροφορίες και συντομεύσεις άμεσα προσβάσιμες. Επιπλέον, μέσα από σημαντικές συνεργασίες στον τομέα του AI, όπως με το Gemini Intelligence, η νέα σειρά Galaxy προσφέρει στους χρήστες νέους τρόπους να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους με λίγα βήματα ενώ παράλληλα στοχεύει στη διαφάνεια και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

«Καθώς το ΑΙ αποκτά ολοένα και πιο ενεργό, υποστηρικτικό ρόλο, οι κινητές συσκευές μετατρέπονται στο πιο προσωπικό μέσο για εμπειρίες που κατανοούν και προσαρμόζονται στον κάθε χρήστη», δήλωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και CEO του DX Division της Samsung Electronics. «Στη Samsung στοχεύουμε στην εξέλιξη της premium εμπειρίας χρήσης σε συνδυασμό με την εισαγωγη όλο και περισσότερων ανθρώπων στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

Νέο Galaxy Z Fold8: Μια καθηλωτική εμπειρία χρήσης για κάθε μέρα

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Το Galaxy Z Fold8 επανασχεδιάστηκε για τους χρήστες που αναζητούν μια αναδιπλούμενη συσκευή με φυσική αίσθηση, κατάλληλη για τις στιγμές που η περιέργεια μετατρέπεται σε εξερεύνηση. Με μια νέα σχεδίαση (form factor), το Fold8 επιτρέπει την εύκολη μετάβαση από τις γρήγορες αλληλεπιδράσεις στην εξωτερική οθόνη, σε μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, ανάγνωσης και gaming στην κύρια οθόνη του. Συνδυάζοντας αναλογίες οθόνης και υψηλές επιδόσεις μεγάλης διάρκειας, το Fold8 διευκολύνει τους χρήστες να αξιοποιούν στο έπακρο το περιεχόμενο, τις ιστορίες και τις ιδέες που έχουν σημασία για εκείνους.

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