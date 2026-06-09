Δεν είναι σφάλμα ούτε λειτουργία που μπορεί να παραμετροποιήσει ο χρήστης. Είναι ο τρόπος λειτουργίας πολλών smartphones με τέτοιους αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων μοντέλων της Samsung.

Όταν μιλάτε σε ένα σύγχρονο smartphone, η οθόνη απενεργοποιείται μόλις φέρετε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τυχαία πατήματα ή ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις με την οθόνη. Τα smartphones χρησιμοποιούν αισθητήρες εγγύτητας που μετρούν πόσο κοντά βρίσκονται αντικείμενα στην οθόνη, ώστε να αποφασίσουν πότε πρέπει να σβήσει η οθόνη. Είναι μια διαδικασία που πολλοί χρήστες θεωρούν δεδομένη. Αν έχετε Samsung τηλέφωνο, μπορεί να έχετε παρατηρήσει τον αισθητήρα εγγύτητας σε λειτουργία χωρίς να γνωρίζετε τι είναι. Αυτή η μικρή κουκίδα που αναβοσβήνει κοντά στο πάνω μέρος της οθόνης είναι ο αισθητήρας εγγύτητας. Δεν είναι σφάλμα ούτε λειτουργία που μπορεί να παραμετροποιήσει ο χρήστης. Είναι ο τρόπος λειτουργίας πολλών smartphones με τέτοιους αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων μοντέλων της Samsung.

Οι διαφορές σχεδιασμού ανάμεσα σε παλαιότερες και νεότερες γενιές εξηγούν γιατί στα σύγχρονα Samsung μοντέλα ο αισθητήρας φαίνεται ως ορατή αναβοσβήνουσα κουκίδα. Τα νεότερα Galaxy τηλέφωνα, όπως το Galaxy S26, έχουν μεγάλες οθόνες στο μπροστινό μέρος που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια. Τα παλαιότερα μοντέλα είχαν μεγαλύτερα περιθώρια στο πάνω και κάτω μέρος, όπως το Galaxy S8+, όπου το εξάρτημα βρισκόταν κάτω από το πλαίσιο και ήταν πιο δύσκολο να γίνει αντιληπτό.

Η Samsung είχε εξηγήσει σε έγγραφο υποστήριξης το 2020 ότι όλα τα Galaxy τηλέφωνα με Infinity Display, συμπεριλαμβανομένων των Galaxy S20, Galaxy S10 και Galaxy Note 10, διαθέτουν αισθητήρες εγγύτητας πίσω από την οθόνη, γεγονός που καθιστά την κουκκίδα ορατή όταν ενεργοποιείται σύμφωνα με το bgr.com.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα εγγύτητας;

Σε έγγραφο υποστήριξης που ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2026, η Samsung εξηγεί ότι ο αισθητήρας εγγύτητας αποτελείται από ένα στοιχείο εκπομπής και ένα στοιχείο λήψης φωτός. Οι υπέρυθρες ακτίνες από το στοιχείο εκπομπής αναλύουν το ανακλώμενο φως από αντικείμενα και μετρούν την απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και της συσκευής.

Η Samsung σημειώνει επίσης ότι τα Galaxy τηλέφωνα διαθέτουν αισθητήρα εγγύτητας τοποθετημένο είτε κάτω από το επάνω πλαίσιο είτε απευθείας κάτω από την οθόνη. Η φωτεινή κουκίδα που αναβοσβήνει μπορεί να φαίνεται αχνά σε συσκευές με οθόνες πλήρους κάλυψης, αλλά δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος της συσκευής. Ο αισθητήρας ενεργοποιείται επειδή εκπέμπει φως για να μετρήσει την απόσταση από αντικείμενα. Κάποιοι χρήστες μπορεί να το παρερμηνεύσουν ως ένδειξη βλάβης, όμως αυτό δεν ισχύει.

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Η απενεργοποίηση του αισθητήρα εγγύτητας δεν είναι δυνατή για τους χρήστες. Η Samsung αναφέρει ότι όλα τα τηλέφωνα μετά τη σειρά Galaxy S5 διαθέτουν αισθητήρες που δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, καθώς είναι απαραίτητοι για λειτουργίες όπως το αυτόματο σβήσιμο της οθόνης κατά τη διάρκεια κλήσεων. Η χρήση ανοιχτής ακρόασης ή Bluetooth ακουστικών απενεργοποιεί την ανάγκη για αυτή τη λειτουργία, οπότε η οθόνη δεν κλειδώνει με τον ίδιο τρόπο.

Πιθανές δυσλειτουργίες του αισθητήρα

Αν και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, ο αισθητήρας μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα η οθόνη να συμπεριφέρεται απρόβλεπτα κατά τη διάρκεια κλήσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να μην ανάβει η οθόνη κατά τη διάρκεια ή μετά την κλήση.

Η Samsung προτείνει την ενεργοποίηση της λειτουργίας «διπλό πάτημα για ενεργοποίηση οθόνης» από τις ρυθμίσεις, ώστε να διευκολύνεται η επαναφορά της οθόνης. Επίσης, πιθανές αιτίες προβλημάτων μπορεί να είναι εμπόδια στον αισθητήρα, όπως βρωμιά, τρίχες ή στατικός ηλεκτρισμός.

Ακόμη και προστατευτικά οθόνης μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αφαίρεσή τους μπορεί να βοηθήσει. Η Samsung προτείνει επίσης χρήση της εφαρμογής Samsung Members για διαγνωστικό έλεγχο του αισθητήρα.

Τέλος, αν το πρόβλημα συνεχιστεί, συνιστάται επανεκκίνηση της συσκευής ή επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για περαιτέρω έλεγχο.