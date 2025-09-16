Επτά συμβουλές για να «ζήσει» το κινητό όσο τον δυνατόν περισσότερο.

Κάθε χρόνο κυκλοφορούν νέα smartphones, με αναβαθμίσεις που μας δελεάζουν να αγοράσουμε μια νέα έκδοση της συσκευής που ήδη έχουμε. Αλλά μήπως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το κινητό τηλέφωνο που ήδη έχουμε;

Εάν φροντίζουμε σωστά τη συσκευή, δεν υπάρχει λόγος να την αντικαθιστούμε κάθε χρόνο, ούτε καν κάθε διετία. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι αντικαθιστούν το κινητό τηλέφωνό τους κάθε 2,5 χρόνια, αλλά αυτό είναι περιττό. Γιατί παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του μπορούμε να μειώσουμε τα ηλεκτρονικά απόβλητα, αλλά και να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα.

Για αυτό τον λόγο το Wirecutter των New York Times δίνει επτά συμβουλές ώστε το κινητό τηλέφωνο να «αντέξει» όσο το δυνατόν περισσότερο

Προσοχή στη θερμοκρασία

Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι η συσκευή θα αντέξει όσο το δυνατόν περισσότερο και επιτυγχάνεται με δύο βασικούς τρόπους: αποφεύγουμε τις ακραίες θερμοκρασίες και ακολουθούμε καλές πρακτικές φόρτισης.

Η Apple, η Google και η Samsung συνιστούν να έχουμε τη συσκευή σε θερμοκρασίες από 16,5 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οποιαδήποτε θερμοκρασία κάτω από το μηδέν ή πάνω από 35 βαθμούς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία. Περισσότερη ζημιά προκαλεί η βραχυπρόθεσμη έκθεση σε υψηλότερες, παρά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να μειώσει μόνιμα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η σωστή φόρτιση

Πέρα από τη θερμοκρασία, έχει ιδιαίτερη σημασία η φόρτιση. Οι ειδικοί συνιστούν να μη φορτίζουμε τακτικά το τηλέφωνο στο 100%. Η φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να προκαλέσει ζημιά, με συνέπεια να ξεφορτίζεται πολύ πιο γρήγορα. Πολλά Android τηλέφωνα και iPhone έχουν βελτιστοποιημένη λειτουργία φόρτισης, για να αποτρέπεται αυτό.

Αν διατηρούμε την μπαταρία στο 20-80% θα παρατείνουμε σημαντικά τη διάρκεια ζωής του, επισημαίνει ο Κεντ Γκρίφιθ, καθηγητής Χημείας και Βιοχημείας στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Σε αυτό βοηθούν οι λειτουργίες φόρτισης των νεότερων μοντέλων iPhone, Samsung Galaxy και Pixel. Για παράδειγμα, σε ένα iPhone 15 ή 16 ανοίγουμε τις Ρυθμίσεις και στη συνέχεια ακολουθούμε τη διαδρομή Μπαταρία - Φόρτιση - Όριο φόρτισης, για να επιλέξουμε όριο 80%. Το iPhone 14 και τα προγενέστερα μοντέλα διαθέτουν βελτιστοποιημένη λειτουργία φόρτισης μπαταρίας, αλλά δεν επιτρέπουν να επιλέξουμε μέγιστο 80%.

Σε ένα Samsung Galaxy ανοίγουμε τις Ρυθμίσεις και επιλέγουμε Μπαταρία- Προστασία Μπαταρίας και μετά το όριο 80%. Οι συσκευές Google Pixel έχουν στις ρυθμίσεις αυτόματη έκδοση, το Adaptive Charging, που με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μαθαίνει τις συνήθειές μας και επιβραδύνει τη φόρτιση του τηλεφώνου. Το ενεργοποιούμε ακολουθώντας τη διαδρομή Ρυθμίσεις- Μπαταρία- Adaptive Charging.

Το μειονέκτημα όταν φορτίζουμε το κινητό στο 80% είναι πως φυσικά η μπαταρία δεν θα «κρατήσει» τόσο πολύ. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η επιλογή σκοτεινής λειτουργίας, ή η ενεργοποίηση της αυτόματης ή προσαρμογής φωτεινότητας. Επίσης, μπορούμε να επιλέξουμε η οθόνη να κλείνει σε λιγότερα από 60 δευτερόλεπτα. Εάν μειώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, καλό είναι να αποφύγουμε εφαρμογές που βασίζονται στο GPS, όπως το Google Maps ή το Strava. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης επίσης θα βοηθήσει να «αντέξει» περισσότερο το τηλέφωνο.

Πώς ελέγχουμε την κατάσταση της μπαταρίας

Υπάρχει τρόπος να δούμε την κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής σας. Σε iPhone, ανοίγουμε τις Ρυθμίσεις και πατάμε Μπαταρία- Υγεία μπαταρίας. Στο «Μέγιστη Χωρητικότητα» βλέπουμε πόσο μπορεί να διατηρήσει η μπαταρία μία φόρτιση. Όσο πιο κοντά είναι στο 100%, τόσο το καλύτερο.

Σε Samsung Galaxy ανοίγουμε τις Ρυθμίσεις και μετά επιλέγουμε Διαγνωστικά- Διαγνωστικά τηλεφώνου (απαιτεί σύνδεση Samsung Members)- Κατάσταση Μπαταρίας και εκτελούμε διαγνωστικό έλεγχο, ώστε να δούμε αν η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση.

Σε Google Pixel, οι πληροφορίες ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο. Σε Pixel 8a και νεότερα μοντέλα, με Android 16, ανοίγουμε τις Ρυθμίσεις, επιλέγουμε Μπαταρία- Υγεία Μπαταρίας και εκεί βλέπουμε την κατάστασή της και συμβουλές για να τη βελτιώσουμε.

Για Pixel 6, 7 ή 8 ανοίγουμε τις Ρυθμίσεις, επιλέγουμε Μπαταρία- Διαγνωστικά μπαταρίας και εμφανίζεται μια λίστα με προβλήματα. Διαλέγουμε αυτό που ισχύει για τη συσκευή μας και βλέπουμε συμβουλές για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Προστατεύουμε το τηλέφωνο

Όλες οι σύγχρονες συσκευές είναι περισσότερο ανθεκτικές στο νερό, σε γρατσουνιές και πτώσεις. Ωστόσο, καλό είναι να βάλουμε προστασία οθόνης και θήκη, ώστε να αποφύγουμε το σπάσιμο της οθόνης, τυχόν ρωγμές, βαθουλώματα και άλλες φθορές.

Κρατάμε καθαρή τη συσκευή

Εκτός από την οθόνη, είναι σημαντικό να κρατάμε καθαρή τη θύρα φόρτισης του κινητού και τα ηχεία του τηλεφώνου. Η μακροχρόνια συσσώρευση χνουδιών και σκόνης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φόρτισης, ή χειρότερα ζητήματα.

Κάνουμε ενημέρωση λογισμικού

Η ενημέρωση του λογισμικού, εκτός από την προσθήκη νέων λειτουργιών αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος για επιθέσεις.

Η Apple παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας κάθε 4-6 εβδομάδες για τα iPhone και η Google μηνιαίες για πολλά τηλέφωνα Android.

Διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου

Για να διατηρήσουμε το τηλέφωνό μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για πάνω από δύο χρόνια, δεν πρέπει η συσκευή να φτάνει στα όρια χωρητικότητας. Τα παιχνίδια, οι φωτογραφίες και η μουσική που έχουμε στο κινητό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ταχύτητα και την απόδοσή του.

Προκειμένου να το αποφύγουμε αυτό, ξεφορτωνόμαστε όσον τον δυνατόν περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο- ιδιαίτερα αν είναι αποθηκευμένα στα μηνύματα- ενώ και τα παιχνίδια με πολλά γραφικά μπορεί να γεμίσουν τον αποθηκευτικό χώρο.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές για streaming- για παράδειγμα Spotify ή Apple Music- ή εξωτερικό χώρο αποθήκευσης, όπως το iCloud ή το Google Drive για φωτογραφίες και βίντεο.